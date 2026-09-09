Un bărbat a făcut un experiment și a încercat să se descurce cu un buget redus în una dintre cele mai populare zone turistice din Europa. El a alocat doar 116 euro pentru 24 de ore petrecute în stațiunea Benidorm, Spania. Cu acești bani, turistul s-a cazat, a mâncat și s-a distrat.

Cazare, masă și distracție cu 116 euro. Staţiunea care atrage turiştii pe final de sezon estival - Profimedia

Bărbatul care a realizat experimentul inedit se numește Ed Chapman și are un cont popular pe YouTube. "Am fost la Benidorm cu un buget de 100 de lire sterline și am fost șocat de ce am primit", a povestit el, potrivit Express, citat de Mediafax. Stațiunea spaniolă Benidorm se află pe coasta de est a Spaniei, între Valencia și Alicante. Localitatea de pe malul Mării Mediterane este renumită pentru viața de noapte fiind frecventată de numeroși turiști, în special britanici. De aceea, Ed Chapman a încercat să afle dacă stațiunea atât de populară poate fi vizitată și de turiști cu buget redus.

Buget de 116 euro pentru 24 de ore

El a alocat experimentului un buget de 100 de lire sterline (116 euro) și a planificat o ieșire în oraș, un sejur la un hotel de o stea și o activitate distractivă după micul dejun de a doua zi, înainte de plecare. Prima dată a rezolvat problema cazării. Deși putea economisi niște bani stând într-un hostel, britanicul a ales un hotel ieftin. Având în vedere cât a costat, el a constatat că serviciul a fost peste așteptări.

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"Credeți sau nu, avem balcon... Am fost cam șocat de preț. Acesta este un duș mare și modern, frumos. Am fost cu adevărat șocat de asta. Aveți o toaletă aici. Aveți chiar și o mică chiuvetă laterală, așa cum v-ați aștepta, și un uscător de mâini în baie într-un toc... Nu mă așteptam la un duș atât de bun. Și este un duș foarte puternic. Am fost cu adevărat impresionat de asta pentru o singură noapte", a explicat Chapman.

Camera a costat 62 de lire sterline, adică peste jumătate din buget. La cină, Ed Chapman a intrat într-un bar-restaurant și a optat pentru un cartof copt. Pentru 5 lire, el a primit un cartof cu fasole și salată. A mai luat o halbă de cidru și a plătit 9 lire sterline pentru o masă pe care a descris-o drept "caldă și sățioasă".

După o plimbare prin stațiune, britanicul s-a întors în camera de hotel. Dimineață, a plătit pentru mic dejun 7 lire și apoi a mers într-un parc acvatic unde a mai cheltuit 14 lire. La final a făcut bilanțul și a constatat că s-a încadrat la limită în buget.

Benidorm este supranumit și „Manhattanul Mediteranei” datorită numărului mare de zgârie-nori și clădiri înalte. Stațiunea are mai multe plaje lungi, cu nisip fin. Zona este o populară destinație de vacanță din Spania, renumită pentru viața de noapte activă, prețurile accesibile și parcurile tematice.