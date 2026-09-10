O posibilă tentativă de suicid a avut loc joi dimineață, în stația de metrou Ștefan cel Mare din București, anunță Metrorex. Circulația trenurilor a fost reorganizată, iar la fața locului au fost chemate echipaje SMURD și organele abilitate. Potrivit primelor informaţii, victima ar fi o tânără de aproximativ 25 de ani, care ar fi coborât în calea de rulare a trenului. Femeia a fost scoasă de sub metrou în stare de inconștiență și prezenta mai multe traumatisme.

Posibilă tentativă de suicid la metrou, în stația Ștefan cel Mare. Circulația trenurilor, afectată

UPDATE - Circulaţia trenurilor de metrou a fost reluată în condiţii normale începând cu ora 8:44, informează Metrorex.

Din primele verificări, autorităţile au stabilit că, în timp ce se afla în incinta stației Stefan cel Mare, o tânără, în vârstă de 24 de ani, ar fi coborât în calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprinsă și accidentată de către acesta.

"După deconectarea rețelei de la sursa de electricitate, echipajele de intervenție au extras victima de sub metrou, aceasta (femeie, aproximativ 25 ani) fiind inconștientă, cu multiple traumatisme", a precizat ISUBIF.

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La caz au acționat două echipaje SMURD, Detașamentul Special de Salvatori și o autospecială de stingere.

Posibilă tentativă de suicid, în staţia Ștefan cel Mare

Incidentul s-a produs joi, 10 septembrie 2026, în jurul orei 8:15, în stația Ștefan cel Mare, pe firul 2, potrivit Metrorex. În urma evenimentului, circulația trenurilor de metrou a fost reorganizată, iar pasagerii au fost coborâţi la mai multe staţii. Personalul Metrorex a solicitat intervenția SMURD și a celorlalte organe abilitate.

Reprezentanții companiei precizează că organele competente, împreună cu Metrorex, vor deschide o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

Călătorii sunt informați cu privire la situație prin sistemele de sonorizare din stații și trenuri. Metrorex a transmis că va reveni cu informații atunci când circulația se va relua în condiții normale.