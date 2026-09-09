Român de 20 de ani, mort pe şantier în Italia. Riccardo a căzut de la 12 metri peste fire de înaltă tensiune

Un tânăr de 20 de ani, de origine română, a murit în timp ce lucra pe acoperișul unei hale aflate în construcție, în provincia Vicenza, Italia. Riccardo a căzut de la aproximativ 12 metri, iar anchetatorii încearcă să stabilească exact cum s-a produs tragedia. Primele rezultate ale autopsiei aduc acum informații importante în anchetă.

Riccardo a murit la doar 20 de ani, pe un șantier din Italia - Riccardo Moraru | Facebook

Riccardo Valentin Moraru avea doar 20 de ani şi lucra la construcţia unei hale în Barbarano Mossano, provincia Vicenza. Potrivit primelor rezultate ale autopsiei, tânărul ar fi murit electrocutat, relatează Il Giornale di Vicenza.

Riccardo se afla pe acoperişul halei când a căzut. În încercarea de a se agăţa şi de a evita căderea, ar fi atins fire electrice şi s-ar fi electrocutat.

Tânărul a căzut de la o înălţime de aproximativ 12 metri, de pe acoperişul unei hale aflate în construcţie pe proprietatea companiei "ZinCol Italia", de pe via Matteotti.

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Procurorii au deschis o anchetă pentru omor din culpă

Parchetul a deschis o anchetă pentru omor din culpă, pentru moment împotriva unor persoane neidentificate. Autopsia a fost efectuată de medicul legist Cirielli, desemnat de procurorul Fietta, în timp ce familia l-a numit ca expert pe medicul Del Balzo.

Anchetatorii urmează să stabilească în detaliu împrejurările în care s-a produs tragedia şi eventualele responsabilităţi.

Familia aşteaptă acum ca procurorii să îşi dea acordul pentru organizarea funeraliilor tânărului.

Riccardo era de origine română, dar se născuse în Italia, la Castelfranco Veneto. Era domiciliat la Camposampiero, în provincia Padova.

Tânărul de 20 de ani lucra "la negru"

Inspectorii de muncă au stabilit că Riccardo lucra "la negru" şi nu avea un contract de muncă încheiat în mod legal.

Părinţii susţin că tânărul fusese recrutat direct din România de un antreprenor.

"Fiul nostru fusese "recrutat" în România, unde ne-am întors să locuim, pe 10 august. La noi se întâmplă des: a venit un antreprenor, conaţional de-al nostru, şi l-a adus în Italia. Riccardo era fericit, Italia, unde am locuit câţiva ani, îi rămăsese în suflet", au povestit părinţii.

Tatăl lui Riccardo îi ceruse antreprenorului ca fiul său, foarte tânăr şi fără experienţă, să nu fie trimis să lucreze pe acoperişuri. Tânărului îi era, de altfel, teamă de înălţime.

Ultimul telefon dat părinţilor, cu o oră înainte de tragedie

Părinţii lui Riccardo au ajuns în Italia din România şi sunt reprezentaţi de avocata Alessandra Bocchi. Ei cer acum să afle exact ce s-a întâmplat cu fiul lor.

Cu numai o oră înainte de tragedie, Riccardo îi sunase.

"Riccardo ne-a sunat cu o oră înainte să se întâmple tragedia. Ne spunea că era foarte fericit, pentru că era ultima lui zi de muncă la Barbarano Mossano. "Vă sun diseară", ne-a spus când şi-a luat rămas-bun. Dar nu îl vom mai auzi niciodată", au declarat părinţii.

Tânărul vorbea zilnic cu familia şi era foarte apropiat de fratele său mai mic, Elvis. Abia aştepta să îi revadă.

"Nu ştim ce s-a întâmplat", spun membrii familiei.

Aceştia reclamă şi o altă situaţie pe care spun că nu şi-o pot explica.

"Un lucru care ne întristează foarte mult este că, atunci când ne-a fost restituit portofelul lui, înăuntru erau doar actele, nici măcar un euro. Poate colegii sau cine ştie cine i-a luat şi puţinul pe care îl avea."

Părinţii spun că antreprenorul nu i-a mai contactat

Familia susţine că nici antreprenorul care îl adusese pe Riccardo în Italia nu i-a mai contactat după tragedie.

"Nu s-a mai făcut auzit. Nu am primit nici măcar un telefon de la nimeni, cu excepţia sindicatelor", au mai spus părinţii.

Sindicatul UIL a anunţat organizarea unui protest în faţa prefecturii, pentru a cere măsuri suplimentare de siguranţă la locul de muncă.

Biserica Ortodoxă şi sindicatul strâng, în acelaşi timp, bani pentru ca trupul neînsufleţit al tânărului să poată fi transportat în România, unde familia vrea să îl înmormânteze.

"În această dramă cutremurătoare lipseşte cu desăvârşire umanitatea", a declarat avocata Alessandra Bocchi, care aşteaptă rezultatele anchetei încredinţate de procurori serviciului Spisal al Ulss 8.