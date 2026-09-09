Un munte de pământ, rămas în urmă după dispariția marilor uzine comuniste, este mutat bucată cu bucată la Brașov. Excavatoarele au scos deja sute de mii de metri cubi de moloz, zgură și deșeuri industriale, iar în locul rampei ar trebui să avem, în curând, un parc. Întregul proiect va fi finanţat din fonduri europene şi va costa 67 de milioane de lei.

Sunt de mutat nu mai puțin de 700.000 de metri cub de sol, de deșeuri industriale nepericuloase, din care s-au mutat 570.000. Lucrările sunt în plină desfășurare. Sunt foarte multe utilaje excavatoare, camioane de mare tonaj, care mută reziduurile acestea nepericuloase astfel încât să se contureze, să rezulte peisajul viitorului parc.

Aici a fost rampa de deșeuri industriale nepericuloase a Brașovului, în principal zgură de turnătorie. Trebuie spus că rampa a început să funcționeze din 1940 și a întrerupt activitatea în 1992 și iată acum autoritățile locale au obținut banii cu care să transforme muntele acesta într-un parc prin lucrări fără precedent în această zonă.

Va fi un strat de sol vegetal de aproximativ 50 de centimetri, vor fi și copaci, va fi iarbă, alei, însă pentru ca acest lucru să devină realitate în condiții de siguranță de nevoie de lucrări complexe de taluzare, de tasare, de mutare a pământului și de asigurarea torenților în această zonă, astfel încât, la anul sperăm din tot sufletul să ne bucurăm de un parc în această zonă.