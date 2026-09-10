Internetul a ajuns să fie nelipsit din vieţile noastre. Fie că vrem să ne uităm la un film sau să ascultăm muzică, ori să ne informăm, totul este la doar un click distanţă. Doar că, atunci când găsim o informaţie, tindem să ne punem toată baza-n ea. Şi, deci, să nu verificăm din alte surse. Cel puţin, asta arată datele celui mai recent studiu Eurostat.

Datele arată că doar 18% dintre utilizatorii români verifică informațiile și din alte surse. România este astfel printre statele UE cu cele mai mici procente, iar clasamentul în acest sens este condus de Irlanda cu mai bine de 60%.

Vulnerabili la dezinformare

La podul opus se află Grecia și este urmată de Finlanda și România. Datele mai arată că cei mai mulți europeni intră pe internet pentru a vedea programe TV și pentru a vizualiza videoclipuri online. Pe locul 2 se află știrile online citite de mai bine de 70% dintre europeni.

Articolul continuă după reclamă

Muzica a atras 60% în timp ce jocurile puțin peste 30%. La ce ține de știrile online, clasamentul este condus de Cehia. Mai bine de 90% dintre utilizatorii din Cehia se informează online, iar mai apoi clasementul continuă cu Finlanda și Cipru.

România este mult mai jos la acest capitol. Doar jumătate dintre români se informează online, iar referitor la competențele digitale, România ocupa ultimul loc din păcate la acest capitol. Doar 30% dintre români au competențe digitale de bază sau puțin peste acest nivel, în timp ce media europeană este de 60%.