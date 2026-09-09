O japoneză a transformat hârtia într-o afacere de succes în România. Produsele ei se vând cu mii de lei

A venit pentru prima dată în România cu rucsacul în spate, iar ceea ce trebuia să fie doar o călătorie s-a transformat într-o poveste de viață. Ayako, originară din Yokohama, trăiește de peste două decenii în țara noastră și spune că aici a descoperit un alt mod de a privi viața.

Ayako Funatsu se descrie drept o "româncuță din Extremul Orient" și vorbește cu admirație despre țara în care a ales să își construiască viața.

Originară din Yokohama, Japonia, femeia a ajuns pentru prima dată în România în urmă cu 27 de ani. A venit cu rucsacul în spate, iar experiența de atunci avea să-i schimbe complet traseul.

Călătoriile cu trenul, vizitele la mănăstirile din Moldova și întâlnirile cu românii i-au lăsat o impresie puternică. Căldura și ospitalitatea oamenilor au cântărit decisiv în alegerea de a rămâne aici.

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O japoneză îndrăgostită de tradițiile românești

De-a lungul anilor, Ayako s-a apropiat tot mai mult de cultura și tradițiile românești.

Este membră a comunității "Domnițe cu altițe" și singura străină din grup. Pasiunea sa pentru portul tradițional românesc a făcut-o să adune inclusiv piese vechi, printre care o ie cu o vechime de aproximativ un secol.

În paralel, și-a combinat originile japoneze cu influențele românești prin activitatea sa de designer de origami și flori de hârtie.

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A creat brandul Natsuko și are propriul atelier, finanțat după participarea la emisiunea "Imperiul Leilor". Ayako aduce în România arta ei unică, transfigurează hârtia colorată în arta vizuală, transformă hârtia japoneză și accesoriile în decorațiuni unice, florale, purtătoare de vechi tradiții japoneze, dar extrapolate în obiecte nealterate, cu viața proprie, imuabilă, trezind simțurile vizual, al spațiului, al echilibrului, al armoniei și al poeziei, după cum precizează pe site-ul oficial origaminatsuko.ro. Piesele ei se vând la preţuri ce pornesc de la 500 de lei şi ajung la mii de lei, în funcţie de complexitate şi de materialele utilizate

Ce a impresionat-o cel mai mult la români

Ayako spune că una dintre trăsăturile pe care le admiră cel mai mult la români este capacitatea de a găsi soluții chiar și în situații complicate.

"Sunt oameni extrem de pricepuți, găsesc mereu o soluție pe ultima sută de metri și nu se sperie când nu iese totul cum sperau. Japonezii planifică orice, în cel mai mic detaliu, cu mult timp înainte, sunt extrem de minuțioși și perfecționiști. Românii merg pe principiul "merge și așa", care pentru mine arată de fapt puterea lor creatoare. Cunosc și înțelesul negativ al acestei expresii, dar eu văd partea bună", a spus Ayako Funatsu​.

Creativitatea și capacitatea de adaptare pe care spune că le-a descoperit la români i-au influențat, în timp, inclusiv propria perspectivă asupra vieții.

A început să învețe limba română încă din Japonia

Fascinația pentru România nu s-a limitat la tradiții. Ayako a început să studieze limba română încă din Japonia, iar în prezent o vorbește fluent.

A lucrat și în turism, unde a prezentat România turiștilor japonezi și presei din Japonia. De asemenea, a participat la Târgul de Turism al României.

În tot acest timp, a continuat să promoveze cultura și frumusețile țării pe care a ales să o numească "acasă".

După mai bine de două decenii petrecute aici, Ayako spune că alegerea de a rămâne în România a fost una care i-a schimbat viața.

"Mă simt foarte bine în România, pielea mea se simte bine aici. Este atât de multă energie pozitivă. E foarte important să te simți bine în locul în care trăiești. De ce am ales să rămân aici? Pentru că România m-a învățat să trăiesc cu adevărat, să fiu fericită!", a spus Ayako.