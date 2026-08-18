Observator » Ştiri externe » Pensionar rus, amendat pentru că a încercat să doboare drone cu o puşcă. "A pus în pericol viaţa cetăţenilor"

Pensionar rus, amendat pentru că a încercat să doboare drone cu o puşcă. "A pus în pericol viaţa cetăţenilor"

Pensionar rus, amendat pentru că a încercat să doboare drone cu o puşcă. "A pus în pericol viaţa cetăţenilor" Pensionar rus, amendat pentru că a încercat să doboare drone cu o puşcă. "A pus în pericol viaţa cetăţenilor" - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 18.08.2026, 09:28 | Modificat la 18.08.2026, 09:34

Un pensionar rus a fost amendat cu 40.000 de ruble (aproximativ 470 de dolari) pentru că a încercat să doboare drone cu o puşcă, a relatat luni presa rusă, citată de EFE.

Potrivit publicaţiei Viorstka, citată de Agerpres, decizia a fost luată de o instanţă din satul Ilan din regiunea Volgograd.

Documentele oficiale menţionează că bărbatul a deschis focul asupra vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) când acestea se aflau în apropierea casei sale.

Pensionarul a sunat apoi la un număr de urgenţă pentru a raporta incidentul şi a indica locul unde se presupune că se aflau distruse dronele.

Articolul continuă după reclamă

Bărbatul a predat autorităţilor şi arma de foc folosită în timpul atacului.

Cu toate acestea, instanţa a decis că bărbatul a comis o "încălcare gravă" care "ar fi putut pune în pericol viaţa şi sănătatea cetăţenilor" şi, prin urmare, a dispus şi confiscarea puştii.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
rusia pensionar drone pusca amenda
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.