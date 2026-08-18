Un pensionar rus a fost amendat cu 40.000 de ruble (aproximativ 470 de dolari) pentru că a încercat să doboare drone cu o puşcă, a relatat luni presa rusă, citată de EFE.

Pensionar rus, amendat pentru că a încercat să doboare drone cu o puşcă. "A pus în pericol viaţa cetăţenilor" - Profimedia

Potrivit publicaţiei Viorstka, citată de Agerpres, decizia a fost luată de o instanţă din satul Ilan din regiunea Volgograd.

Documentele oficiale menţionează că bărbatul a deschis focul asupra vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) când acestea se aflau în apropierea casei sale.

Pensionarul a sunat apoi la un număr de urgenţă pentru a raporta incidentul şi a indica locul unde se presupune că se aflau distruse dronele.

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Bărbatul a predat autorităţilor şi arma de foc folosită în timpul atacului.

Cu toate acestea, instanţa a decis că bărbatul a comis o "încălcare gravă" care "ar fi putut pune în pericol viaţa şi sănătatea cetăţenilor" şi, prin urmare, a dispus şi confiscarea puştii.