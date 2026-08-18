O reducere de 50% a transformat un magazin de articole sportive din Oradea într-un adevărat haos. La final, pantofi, haine și accesorii au rămas împrăștiate pe podea, după trecerea clienților.

Câţiva clienţi din Oradea care au vrut să îşi cumpere articole sportive, s-au dus in magazin si au lăsat în urma lor ceva ce rar îţi este dat să vezi.

După anunțarea unor reduceri de 50% la toate produsele, cei care au călcat în magazin au lăsat pantofi aruncați pe podea, haine împrăştiate și accesorii abandonate la intamplare.

Situații similare au fost semnalate și în alte magazine din țară, care au pornit un val de reacții critice pe rețelele de socializare cu privire la comportamentul cumpărătorilor.