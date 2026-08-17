"Rusia pierde războiul de uzură cu Occidentul". Ce a păţit unul dintre cei mai cunoscuți economiști ruşi

Unul dintre cei mai cunoscuți economiști ai Rusiei a fost concediat după ce a avertizat public că Moscova pierde competiția economică și tehnologică în fața Occidentului și Chinei, iar costurile războiului din Ucraina continuă să crească. Andrei Klepach, economist-șef al băncii de stat VEB, a susținut că Rusia nu va câștiga războiul de uzură și a avertizat inclusiv asupra riscului unei viitoare crize sociale.

Principala bancă de dezvoltare din Rusia, Vnesheconombank, şi-a concediat economistul-şef după ce acesta a declarat că Rusia rămâne în urma Occidentului şi Chinei şi suferă pierderi economice tot mai mari din cauza războiului din Ucraina, scrie Reuters citând două surse aflate la curent cu cazul.

Important economist rus: Pierdem războiul de uzură cu Occidentul

Andrei Klepach, unul dintre cei mai renumiţi macroeconomişti ruşi, a făcut declaraţiile la un forum financiar care a avut loc în luna mai, dar episodul a fost relatat în presa rusă abia săptămâna trecută.

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"Rămânem în urmă. Pierdem atât competiţia tehnologică, cât şi cea economică la nivel mondial. Şi o pierdem nu doar în faţa Chinei şi a Statelor Unite, ci, într-un fel, o pierdem şi în faţa Ucrainei", a spus Klepach, adăugând că acest lucru se datorează faptului că Kievul primeşte sprijin financiar din partea Occidentului.

"Nu vom câştiga cursa în acest război de uzură. Avem iluzia că tot ce există (în Ucraina) se va prăbuşi. Nu s-a prăbuşit şi nu se va prăbuşi. Costurile noastre cresc", a spus Klepach, care a avertizat că Rusia se va confrunta cu o criză socială.

Cine este Andrei Klepach

Discursul lui Klepach, publicat pe site-ul Clubului Nikitsky, un forum de economişti, reprezentanţi ai mediului academic şi oficiali guvernamentali, reprezintă critici publice rare din partea unui oficial de rang înalt cu privire la costurile continuării războiului lansat de Moscova în 2022.

Klepach a deţinut funcţii la mai multe instituţii din sectorul economic şi, înainte de a se alătura VEB, a lucrat timp de 10 ani la Ministerul Economiei. VEB, care finanţează proiecte ale statului rus, a confirmat într-un răspuns scris că Klepach nu mai ocupă postul de economist şef, dar nu a oferit o explicaţie. Klepach, care a fost numit în această funcţie în 2014, a confirmat, de asemenea, demiterea sa pentru Reuters.

În discursul său din luna mai, Klepach a subliniat rezistenţa Rusiei la sancţiunile occidentale, dar a spus că presiunile la adresa Moscovei cresc din cauza atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice şi logistice. El a atras atenţia în special asupra creşterii inegalităţii veniturilor şi a unui ritm e creştere al PIB-ului mai modest decât în SUA şi Ucraina.

O criză socială ar putea apărea "exact atunci când nimeni nu se aşteaptă"

Luna trecută, Banca Rusiei a sugerat că economia ar putea stagna în acest an. În timpul verii, atacurile repetate ale Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol ruseşti şi asupra depozitelor retailerului online Wildberries au creat şocuri la nivelul ofertei, ceea ce a crescut îngrijorările în rândul opiniei publice şi a intensificat riscurile de inflaţie.

Cu toate acestea, preşedintele Vladimir Putin susţine că economia Rusiei este stabilă în ciuda a ceea ce a numit încercări externe de a o submina.

"Din punct de vedere economic, nu ne vom prăbuşi, dar decalajul nostru va continua să crească, cu toate consecinţele care decurg de aici", a spus Klepach în discursul său, anticipând că o criză socială ar putea apărea "exact atunci când nimeni nu se aşteaptă".

Klepach a criticat, de asemenea, ceea ce a numit dependenţa excesivă a Rusiei de China şi a spus că politica monetară, bugetară şi industrială necoordonată a contribuit la încetinirea economică din acest an.

"Calitatea guvernanţei se deteriorează aproape constant. Se iau tot timpul decizii care au o motivaţie extrem de scăzută, dar consecinţe strategice pe termen lung", a mai spus Klepach.