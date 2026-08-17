Cum ar riposta NATO dacă Putin ne-ar ataca. Cele 3 strategii pregătite pentru un război cu Rusia

NATO a elaborat o strategie detaliată de acțiune în eventualitatea unui conflict armat cu Rusia. Acesta poartă numele "Nato Land Warfighting Concept", relatează Bild, citând surse.

Vladimir Putin (73 de ani), în timpul unui exercițiu pe o navă militară rusă, Sahalin, 13 august 2026 - Profimedia

NATO se pregătește tot mai precis pentru un posibil atac al Rusiei, relatează tabloidul german Bild, care a dezvăluit că alianţa a făcut planuri concrete pentru situația în care Vladimir Putin ar invada, de pildă, statele baltice: Estonia, Letonia și Lituania.

Cele trei strategii de ripostă ale NATO

Concret, Occidentul a făcut trei strategii prin care NATO ar urma să riposteze la o invazie rusă. Ele sunt incluse în "Conceptul NATO pentru războiul terestru" ("Nato Land Warfighting Concept"), elaborat în principal de maiorul american Andrew Pingrey.

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Dacă trupele lui Putin ar ataca statele baltice cu rachete și drone și ar înainta cu tancuri, așa cum s-a întâmplat în Ucraina, NATO ar încerca mai întâi să oprească atacurile cu rachete.

În acest caz, avioane de luptă, rachete și drone ar urma să distrugă sistemele rusești de rachete. Una dintre ținte ar fi exclava rusă Kaliningrad. Acolo sunt amplasate numeroase sisteme de apărare antiaeriană și de rachete.

În paralel, la frontierele cu Rusia și Belarus ar urma să fie creată o "zonă autonomă tampon" care ar funcționa ca un zid de protecție. Aici ar lupta împotriva inamicului doar drone și vehicule militare fără echipaj. Soldații NATO nu ar fi trimişi fizic acolo să lupte.

Dacă militarii ruși ar continua să pătrundă, aceștia ar urma să fie opriți de drone și vehicule autonome.

Principalele obiective: oprirea trupelor și slăbirea masivă a armatei ruse

Într-o etapă ulterioară, NATO ar intenționa să atace și pe teritoriul Rusiei. Forțele speciale ar urma să distrugă în Rusia obiective militare și logistice importante. Printre acestea s-ar afla aeroporturi, fabrici de armament, poduri și căi ferate prin care Rusia transportă trupe și echipamente către front.

NATO ar intenționa să se bazeze și pe rușii care se i opun lui Putin. Obiectivul ar fi slăbirea masivă a aprovizionării militare ruse și a eventualelor noi valuri de atac.

Totodată, Alianța militară ar intenționa să creeze un "pod aerian". Cu ajutorul avioanelor, drone și roboți ar urma să fie transportați în Rusia. Aceștia ar avea, printre altele, misiunea de a distruge aerodromuri și baze militare.

Alianța subliniază în conceptul elaborat că nu urmărește cucerirea Rusiei. Scopul ar fi doar împingerea trupelor ruse invadatoare peste graniță.

Conducerea NATO nu vrea ca aceste planuri să rămână secrete, subliniază Bild. În viziunea strategilor militari ai Alianței, descurajarea funcționează doar dacă adversarul știe concret ce îl așteaptă în cazul unui atac asupra unui stat NATO.