Metrorex ar putea rămâne fără curent electric. Iar asta pentru că datoriile sunt de câteva milioane de lei. Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a transmis că se caută soluţii.

Radu Miruţă, ministrul interimar al Transporturilor, susţine că oamenii nu au de ce să-şi facă griji. Acesta a mai precizat că momentan se caută soluţii pentru plata eşalonată a datoriei. Măsura vine după ce Hidroelectrica a trimis notificarea de întrerupere a energiei electrice de la Metrorex după ce facturile companiei au ajuns să depăşească 11 milioane de lei.

Datorii uriaşe la Metrorex

Ministrul interimar a mai declarat că va trimite Corpul de Control la Metrorex pentru a verifica dacă banii sunt utilizaţi în mod eficient. Mai mult, acesta cere explicaţii pentru toate facturile neplătite, pentru sumele restante, dar şi măsuri concrete pentru stingerea debitului.

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Potrivit datelor transmise de Grup Feroviar, Metrorex are un sold restant în cuantum de peste 11,5 milioane de lei.