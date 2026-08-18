Un poliţist din Timiş le dătea ponturi hoților din locuințe. Fost consilier al lui Bolojan, printre victime

16 percheziții și șase persoane duse la audieri într-un dosar de furturi din case de lux, în Timiș. Printre cei vizați se află și un polițist de la Secția 5 din Timișoara, suspectat că ar fi furnizat informații grupării.

Anchetatorii au făcut, marți, 16 percheziții domiciliare în județul Timiș, într-o anchetă care vizează o grupare suspectată de furturi din locuințe, inclusiv din case de lux.

Potrivit informațiilor din anchetă, polițistul ar fi fost responsabil cu furnizarea unor ponturi pentru membrii grupării. Agentul este încadrat în Poliție din 2017 și lucrează la Secția 5 din Timișoara, la ordine publică. Informația privind implicarea sa este însă o suspiciune care urmează să fie verificată de anchetatori.

Fost consilier al lui Bolojan, printre victime

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Printre presupusele victime ale grupării s-ar afla și cunoscutul medic Cristian Oancea, dar și rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Pirtea, consilier al premierului Ilie Bolojan.

În total, șase persoane au fost duse la audieri, printre acestea aflându-se și agentul de poliție.

Perchezițiile au fost efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Timișoara, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.

Potrivit IPJ Timiș, anchetatorii au identificat indicii privind folosirea unor "moduri de operare complexe", adaptate pentru pătrunderea și sustragerea de bunuri din locuințe.

Unul dintre cele 16 mandate de percheziție a vizat domiciliul agentului de poliție.

Conducerea IPJ Timiș spune că se delimitează ferm de orice comportament care contravine legii și principiilor de integritate din Poliție.

"Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Timiș se delimitează ferm de orice comportament care contravine legii și principiilor de integritate care guvernează activitatea polițienească. În situația în care sunt constatate fapte de natură penală săvârșite de persoane care au calitatea de polițist, acestea sunt tratate cu fermitate, iar cercetările se desfășoară potrivit competențelor legale", a transmis instituția.

Percheziţii la locuinţa uneia dintre persoanele implicate în furtul de la Poştă

Una dintre locuinţele percheziţionate aparţine unei persoane arestate în dosarul furtului de la Poşta Română. Doi bărbaţi au reuşti să fure aproape 10 milioane de lei din sediul central al Poştei din Timişoara, în noaptea de 30 mai 2025. Aceştia au beneficiat de ajutorul unui complice din interior, o femeie angajată a Poştei. Întreaga sumă a fost recuperată.