Hitler Mussolini Simeón Flores, un candidat în vârstă de 45 de ani din partea partidului Ahora Nación, a obținut 34,54% din voturi la scrutinul local organizat pe 4 octombrie în districtul Queropalca, situat în regiunea Huánuco din Peru, potrivit News.ro.

Un politician pe nume Hitler Mussolini a câștigat alegerile locale în Peru. A avut 25 de voturi în plus - X/ captură foto Visegrád 24

Politicianul a primit 229 de voturi, devansând cu doar 25 de voturi candidatul partidului Renovación Popular, clasat pe locul al doilea. Rezultatele provin din centralizarea integrală a proceselor-verbale electorale, însă proclamarea oficială a câştigătorului rămâne în sarcina autorităţilor electorale.

Numele său, identic cu cele ale dictatorilor Adolf Hitler şi Benito Mussolini, a atras atenţia presei internaţionale.

În mod paradoxal, politicianul a candidat din partea Ahora Nación, formaţiune prezentată ca fiind de stânga, fără ca numele său să indice vreo afiliere la ideologia nazistă sau cea fascistă.