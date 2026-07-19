Cod roşu de ploi torenţiale şi grindină, în Bucureşti. Două mesaje RO-Alert, în câteva minute

ANM a emis un cod portocaliu de ploi torenţiale, rafale puternice de vânt şi grindină în Bucureşti, valabil până la ora 17:00. Ulterior, după câteva minute, ANM a revenit şi a schimbat în cod roşu. De asemenea, au fost emise două mesaje RO-Alert în 10 minute.

Cod portocaliu de ploi torenţiale şi grindină, în Bucureşti - Profimedia

UPDATE: ANM a actualizat prognoza şi a emis Cod Roşu pentru Bucureşti. "Vânt puternic, rafale de peste 90 km/h, averse torențiale, grindină de mici dimensiuni (1...3 cm) frecvente descărcări electrice", se arată în comunicatul ANM.

"Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale 70...80 km/h), grindină de mici și medii dimensiuni (2...3 cm)", se arată în comunicatul ANM. De asemenea, autorităţile au emis un RO-Alert.

Cod portocaliu a fost emis şi pentru judeţul Ilfov. "Averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale 70...80 km/h), grindină de medii dimensiunii (2...3 cm)", se arată în comunicatul ANM.

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Cod portocaliu de averse torenţiale şi descărcări electrice în localităţi din şapte judeţe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică mai multe avertizări nowcasting Cod portocaliu de averse torenţiale şi descărcări electrice, valabile în ora următoare în localităţi din judeţele Maramureş, Satu Mare, Prahova, Buzău, Gorj, Mehedinţi, Ilfov şi Municipiul Bucureşti.

Potrivit sursei citate, până la ora 17:00, în Municipiul Bucureşti, în judeţul Ilfov, în judeţul Prahova (localităţile: Băicoi, Vălenii de Munte, Boldeşti-Scăeni, Bucov, Plopeni, Vărbilău, Scorţeni, Gura Vitioarei, Drajna, Păuleşti, Lipăneşti, Podenii Noi, Măgurele, Vâlcăneşti, Teişani, Cocorăştii Mislii, Dumbrăveşti, Bălţeşti, Gornet, Şoimari, Predeal-Sărari, Păcureţi, Plopu, Cărbuneşti, Surani, Ariceştii Zeletin), în judeţul Buzău (localităţile: Nehoiu, Pătârlagele, Pârscov, Lopătari, Cislău, Gura Teghii, Calvini, Chiojdu, Vipereşti, Pănătău, Mânzăleşti, Cătina, Cozieni, Brăeşti, Colţi, Bozioru, Odăile, Căneşti, Chiliile), în judeţul Gorj (localităţile: Motru, Rovinari, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Plopşoru, Fărcăşeşti, Negomir, Slivileşti, Borăscu, Urdari, Văgiuleşti, Bolboşi, Drăgoteşti, Cătunele, Câlnic, Glogova, Samarineşti, Ciuperceni), în judeţul Mehedinţi (localităţile: Corcova, Bala, Şişeşti, Broşteni, Floreşti, Căzăneşti, Ilovăţ, Şovarna), în judeţul Satu Mare (localitatea Bârsău), precum şi în judeţul Maramureş (localităţile: Baia Mare, Baia Sprie, Şomcuta Mare, Ulmeni, Tăuţii-Măgherăuş, Mireşu Mare, Satulung, Recea, Dumbrăviţa, Cicârlău, Fărcaşa, Remetea Chioarului, Groşi, Ardusat, Săcălăşeni, Băiţa de Sub Codru, Coltău, Asuaju de Sus, Gârdani, Sălsig, Ariniş), se vor semnala averse torenţiale care vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale 70-80 km/h), grindină de mici şi medii dimensiuni (2-3 cm).

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum şase ore.