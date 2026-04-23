Video Un ucrainean s-a urcat pe acoperiş să scape de recrutare. După ce a căzut de pe casă, a fost trimis pe front

Un bărbat din Ucraina a crezut că scapă de ofiţerii de recrutare urcându-se pe acoperişul unei case. După ce a căzut de pe acoperiş, a fost trimis pe front.

de Redactia Observator

la 23.04.2026 , 17:40
Pravda a publicat un clip bizar petrecut zilele trecute în regiunea Volyn. Un bărbat a încercat să fugă de ofiţerii de recrutare şi s-a refugiat pe acoperişul unei case. După ce a urcat pe acoperiş, bărbatul a început să strige că are frică de înălţime. Militarii i-au pus la dispoziţie o scară pentru a coborî, dar după 10 minute, timp în care bărbatul a refuzat să coboare, unul dintre ofiţeri a urcat după el.

Armata ucraineană susţine că bărbatul nu a suferit răni importante

A urmat o luptă corp la corp, pe acoperiş, la finalul căreia ambii bărbaţi au căzut de pe casă. Armata ucraineană susţine că bărbatul nu a suferit răni importante, aşa că a fost încorporat. "Nu a suferit nicio leziune", a concluzionat comisia medicală care l-a examinat.

Întregul incident a început după ce bărbatul a refuzat să oprească maşina la semnul ofiţerilor de recrutare. După ce aceştia au început cursa de urmărire, ucraineanul a renunţat la maşină şi s-a refugiat pe acoperişul primei case care i-a ieşit în cale. 

razboi ucraina rusia ucraina recrutare
"Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?" Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: "Am un singur lux"
