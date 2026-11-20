Polonia a fost în alertă în această dimineaţă după un atac aerian la graniţa cu Ucraina. Trei proiectile, printre care două rachete de croazieră, au pătruns în spaţiul aerian polonez şi s-au prăbuşit în apropiere de zone locuite. Guvernul de la Varşovia a suspendat traficul aerian pe două aeroporturi şi a acuzat o provocare a Rusiei. Incidentul a avut loc la o zi după ce Donald Trump, Vladimir Putin şi Xi Jinping s-au întâlnit pentru a discuta pacea în lume, dar nu au decis nimic legat de Ucraina. Mai mult, la câteva ore după discuţia din China, preşedintele american a sunat să îi certe pe liderii europeni pentru că oferă arme şi fonduri Ucrainei.

Mii de polonezi au fost treziţi la 6 şi 30 de minute dimineaţa de sirenele care avertizau că un atac aerian este iminent. Pentru mulţi dintre ei, au urmat noi clipe de groază. Două rachete de croazieră şi o dronă cu reacţie s-au prăbuşit şi au explodat în apropierea localităţilor de lângă graniţa cu Ucraina.

"Deodată s-a auzit o bubuitură, sau mai degrabă suflul unei explozii, o lovitură în ferestre, o lovitură în clădire. Iar deasupra pădurii se ridica un fum negru", a povesti un martor.

Proiectilele au căzut aproape de locul în care 2.800 de militari din 11 ţări europene se antrenează pentru o posibilă misiune de pace în Ucraina la finalul războiului. Nu este o coincidenţă, a avertizat premierul polonez, care, ieri, a avut cel mai dur comentariu după întâlnirea la care Donald Trump l-a numit prieten pe Vladimir Putin - "Doamne, fereşte-ne de astfel de prieteni".

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"Obiectele care au căzut pe teritoriul polonez provin din Rusia. Se pare că avem de-a face cu o provocare intenționată. Ne așteptăm la solidaritate deplină și la cooperare din partea tuturor membrilor NATO în aceste luni dificile", a spus Donald Tusk, premierul Poloniei.

Peste noapte, cel puţin nouă ucraineni au murit după un atac distrugător al Rusiei - 110 rachete şi 400 de drone au lovit Kievul şi alte regiuni.

Bombardamentele au avut loc după ce Donald Trump, Vladimir Putin şi Xi Jinping s-au întâlnit în China pentru a discuta despre pacea mondială. Declaraţia finală nu a conţinut însă niciun cuvânt despre Ucraina.

"A fost o lovitură devastatoare pentru arta guvernării americane. Statele Unite se îndepărtează tot mai mult de o lume pe care au clădit-o cu prețul propriului sânge și al propriilor resurse", a spus Eric Ham, analist politic.

Câteva ore mai târziu, preşedintele american a intervenit telefonic la reuniunea Coaliţiei de Voinţă. Pus pe difuzor de ginerele lui, Jared Kushner, care se afla la Berlin, Trump le-a cerut furios europenilor să nu ofere Kievului sprijinul de 70 de miliarde de euro.

"Se pare că întâlnirea de la Shenzhen a fost în primul rând un prilej pentru fotografii. Rusia nu va câştiga acest război!", a spus Friedrich Merz, cancelarul Germaniei.

Emisarii americani au dat însă asigurări că Rusia este gata să accepte ţările europene la masa negocierilor şi să accepte garanţii de securitate pentru Ucraina.

"I-am făcut pe ruși să se simtă confortabil cu acest concept, potrivit căruia orice garanție de securitate pentru Ucraina s-ar baza pe Articolul 5 (al NATO - n.r.)", a spus Jared Kushner, emisarul lui Donald Trump.

"Miza pentru România este să ne asiguram că există solidaritate pentru Ucraina. Şi să ne asigurăm că relaţia transatlantica care oferă securitate Romaniei şi Europei nu este afectata de eventuale pozitii divergente faţă de războiul din Ucraina", a spus Nicuşor Dan, preşedintele României.

După Coaliţia de Voinţă, preşedintele finlandez a dezvăluit că declaratia în patru puncte a summitului din China trebuia să conţină un al cincilea, defavorabil Ucrainei, dar că s-a renunţat la el la insistenţa lui Donald Trump.