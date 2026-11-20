Bărbaţii cu chelie, care nu îşi permit un transplant de păr şi nici nu găsesc vreun tratament care să dea rezultate ar putea avea, în curând, o soluţie la îndemână. Oamenii de ştiinţă din China au inventat un pieptene minune care ajută la regenerarea părului în doar patru săptămâni. Dispozitivul testat, deocamdată, doar pe şoareci, a făcut minuni pe blana lor.

Pieptenele dezvoltat de cercetătorii de la Universitatea Beihang din Beijing se bazează pe aceeaşi substanţă pe care o găsim şi în medicamentele moderne pentru tratarea calviţiei. Rezultatele nemaivăzute sunt ajutate de dinţii electronici şi de modulele care generează un câmp electric şi permit substanţelor să stimuleze în profunzime foliculii.

Deşi mai sunt necesare numeroase teste până ce pipetenele minune va putea fi folosit de oameni, vestea a provocat deja entuziasm.

Studiile arată că 8 din 10 bărbaţi se confruntă cu calviţia de-a lungul vieţii. Le afectează calitatea vieţii şi are şi consecinţe psihologice. Nici măcar vedetele de la Hollywood nu sunt ferite de astfel de probleme.

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"Îmi este dor să am păr. Aveam un păr minunat. A început pe când aveam, probabil, 20 de ani. A început să se rărească, dar nu s-a rărit într-un mod frumos. Ştiţi ce vreau să spun? Nu arăta ca la cei care la care se retrage linia părului. Arătam de parcă aveam râie", a spus Stanley Tucci, actor.

Fie că vorbim de medicamente care promit creșterea părului sau oprirea căderii lui, fie că vorbim de transplanturi de păr, toate au succes într-o măsură mai mare sau mică. Unele vin la pachet şi cu efecte secundare nedorite, aşa că dacă pieptănul minune se va dovedi o soluţie viabilă, inventatorii lui ar putea deveni obscen de bogaţi.