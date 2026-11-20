Caz fără precedent şi o premieră în justiţia britanică. Mai mulţi bărbaţi au fost găsiţi vinovaţi după ce au violat o femeie drogată şi vândută apoi pe internet de propriul ei soţ. 13 ani au durat ororile. Bărbatul îi recruta pe agresori prin anunţuri postate pe internet - îi minţea că totul face parte dintr-o fantezie sexuală comună. În realitate, femeia era sedată şi nu ştia ce i se întâmplă. Cu un curaj extraordinat, femeia şi-a spus povestea în speranţa că va schimba legea privind consimţământul.

"Nu sunt interesat să fiu cu alte femei, dar o parte din fantezia mea este să o văd cu alt bărbat", a pus Philip Young, acuzat.

Este argumentul şocant adus în faţa anchetatorilor britanici de bărbatul de 50 de ani, fost consilier al Partidului Conservator între anii 2007 şi 2010. Philp Young și-a recunoscut vinovăția pentru 56 de capete de acuzare: viol, adiministrarea unei substanţe cu intenţie şi voyeurism. Timp de 13 ani, în casa familiei din Swindon, s-au întâmplat abuzuri inimaginabile, arată ancheta. Individul și-a drogat soția și a invitat străini găsiți pe site-uri și aplicații online să o violeze. Ancheta a pornit în 2024, după ce poliția a descoperit că bărbatul încărcase pe internet imagini pornografice. Anchetatorii au găsit 480 de fotografii și videoclipuri explicite realizate în 200 de ocazii diferite.

Individul îi administra sedative, apoi profita de starea de inconştienţă în care ajungea, tot din cauza lui. Şi nu se oprea aici. Pe lângă faptul că filma abuzurile, în paralel, publica anunțuri pe internet și căuta bărbați dispuși să vină acasă la ei.

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Philip Young recruta bărbații prin anunțuri postate pe internet sau prin mesaje private pe platforme de matrimoniale. El prezenta totul drept o fantezie sexuală comună a cuplului. Pentru a explica de ce soţia lui nu reacționa, Philip Young le spunea bărbaților recrutați că "se preface că doarme" ca parte a scenariului erotic.

Alţi patru bărbați au fost găsiți vinovați de viol și agresiune sexuală. Cel mai tânăr are 32 de ani, iar cel mai în vârstă 62 de ani. Un al cincilea agresor şi-a recunoscut vinovăţia.

"Ceea ce mi s-a întâmplat mi-a distrus încrederea și muncesc din greu să-mi reconstruiesc viața", a spus Joanne Young, victimă.

Cu un curaj extraordinar, Joanne Young a decis să rupă tăcerea şi să vorbescă despre coşmarul prin care a trecut, cu speranţa că va ajuta alte femei. Ea a cerut autorităților britanice să revizuiască legislația privind consimțământul sexual. Inclusiv judecătorul a lăudat-o pentru forţa şi determinarea ei.

"Tăcerea nu este o opțiune dacă suntem serioși în legătură cu prevenirea abuzului și acum mă voi folosi de experiența mea pentru a încerca să ajut pe alții. De asemenea, îmi datorez mie însumi cea mai bună viață posibilă alături de copiii mei și cei dragi. Pentru femeile și fetele care au fost abuzate de bărbați transmit mesajul că pot fi crezute și înțelease", a spus Joanne Young.

Cazul a fost comparat cu cel al franțuzoaicei Gisèle Pelicot, drogată de soțul ei și violată de alţi zeci de bărbați. De alfel, poliţia britanică a primit recomandări şi de la anchetatorii francezi care au lucrat la cazul din 2024.