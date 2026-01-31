Washington Post: Clădiri industriale transformate în centre de detenţie ICE pentru 80.000 imigranţi

Administrația Trump a luat măsuri pentru a achiziționa clădiri industriale în cel puțin opt state. DHS (Departamentul de Securitate Internă, n.r.) a cumpărat două luna aceasta: una în Maryland pentru 102 milioane de dolari și o alta în Arizona pentru 70 de milioane de dolari.

O clădire industrială pe care guvernul federal intenționează să o transforme într-un centru de detenție pentru imigranți, în Roxbury, New Jersey, extrage apă subterană dintr-un oraș mic care își folosește aproape toată limita zilnică.

Un alt loc de detenție propus este un depozit din Oklahoma City, care ar putea găzdui până la 1.500 de persoane, la puțin peste o milă de o școală elementară și o biserică penticostală.

O a treia locație, anterior un centru de distribuție a pieselor auto în Chester, New York, a devenit atât de insuportabil de caldă în lunile de vară, încât două persoane care au lucrat acolo au spus că era ca și cum ar fi blocate într-un șopron de aluminiu.

Acestea sunt câteva dintre preocupările logistice și umanitare ridicate de locuitori și oficialii locali din unele dintre cele 23 de orașe în care Imigrația și Vama SUA intenționează să transforme clădirile industriale în centre de detenție care, împreună, ar putea găzdui până la 80.000 de persoane. ICE a oferit puține detalii despre planul său de când The Washington Post a relatat pentru prima dată despre acesta luna trecută.

Pe măsură ce anumite site-uri au apărut în știri, oamenii din acele comunități au luat măsuri pentru a bloca proiectele.

"Nu sunt sigur că acesta este tipul de detenție uman", a declarat Quinton Lucas, primarul orașului Kansas City, Missouri, într-un interviu despre planurile de a transforma un depozit de acolo într-o unitate ICE care ar putea găzdui până la 7.500 de persoane. Pe 15 ianuarie, aceeași zi în care fotografii locali de știri au documentat oficialii ICE inspectând clădirea, consiliul orașului a adoptat o interdicție de cinci ani pentru toate noile centre de detenție non-municipală.

ICE se așteaptă să găzduiască între 1.500 și 10.000 de deținuți în fiecare dintre aceste 23 de depozite simultan, conform documentelor și interviurilor. Dar unii experți au avertizat că va fi dificil să se aducă clădirile industriale la standardele federale pentru centrele de detenție în scurtul timp înainte ca ICE să intenționeze să înceapă să adăpostească persoane în ele.

Extinderea sistemului de detenție al ICE ar contribui la îndeplinirea obiectivului președintelui Donald Trump de a deporta milioane de oameni prin crearea unui model centralizat, capabil să înregistreze migranții în centre de procesare pentru câteva săptămâni și apoi să îi transporte către instalații de mari dimensiuni, unde ar aștepta deportarea.

Tricia McLaughlin, secretar adjunct la Departamentul pentru Securitate Internă, a refuzat să răspundă la întrebări despre proprietăți specifice sau despre posibilitatea de a le converti pentru a îndeplini standardele, dar a declarat că agenția "are noi fonduri pentru a extinde spațiul de detenție pentru a-i ține pe acești infractori departe de străzile americane înainte de a fi îndepărtați definitiv din comunitățile noastre".

"Nu ar trebui să fie o veste că ICE va efectua arestări în state din SUA și lucrează activ pentru a extinde spațiul de detenție", a spus McLaughlin în comunicat.

DHS a cumpărat două depozite luna aceasta, unul în Williamsport, Maryland, pentru 102 milioane de dolari și altul în Surprise, Arizona, pentru 70 de milioane de dolari, arată înregistrările actelor de proprietate. În ultimele săptămâni, oficialii ICE au început, de asemenea, să notifice proprietarii de depozite și oficialii locali din alte câteva orașe cu privire la interesul lor pentru proprietăți specifice.

Situate în zone destinate utilizării industriale în apropierea autostrăzilor și a aeroporturilor, majoritatea clădirilor luate în considerare sunt în prezent structuri goale - puțin mai mult decât pereți, o podea groasă de beton și un tavan susținut de zeci de grinzi interioare, conform materialelor promoționale și bazelor de date imobiliare comerciale.

Luna trecută, un oficial DHS a scris departamentului de planificare din Oklahoma City despre intenția sa "de a achiziționa, ocupa și reabilita o proprietate de depozitare de 26,8 acri" într-un centru de procesare ICE. Agenția a declarat că renovările pot include construirea de spații de așteptare, birouri, zone pentru vizitatori, cantine, băi și unități medicale, conform scrisorii, care a fost relatată pentru prima dată de Oklahoman.

Joi, în urma opoziției locuitorilor, primarul orașului Oklahoma City, David Holt, a declarat într-o postare pe Facebook că a vorbit cu proprietarii clădirii, care i-au spus că nu mai sunt în discuții pentru a vinde clădirea guvernului federal.

