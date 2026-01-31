Surse: O lovitură a SUA în Iran pare inevitabilă

Având în vedere că SUA sunt pe punctul de a ataca Iranul, încercările diplomatice de a negocia un acord par să se fi ofilit. Oficialii israelieni și arabi s-au unit cu succes la începutul acestei luni pentru a-l convinge pe președintele Donald Trump să se abțină de la atacul la Teheran, temându-se de o baie de sânge regională. Dar la începutul acestei săptămâni, un oficial din Golf, familiarizat cu discuțiile dintre oficialii americani, a declarat pentru HuffPost că șansele de a evita un atac erau de doar 50%. Șansele par și mai mici spre sfârșitul săptămânii.

SUA au acumulat forțe pe care Trump le numește o "armadă" în regiune și ia în considerare posibilitatea de a ataca o gamă mai largă de ținte decât au făcut-o SUA în atacul său asupra instalațiilor nucleare iraniene de vara trecută, au declarat pentru HuffPost un oficial american și o altă sursă familiarizată cu conversațiile administrației.

Atacul ar putea include ținte politice, eventual chiar și liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, ceea ce ar putea invita represalii iraniene dure și ar ucide viitoarele perspective diplomatice.

Trump spune că alternativa la atacuri sunt negocierile, dar el și consilierii săi au stabilit condiții prealabile pentru discuții pe care puțini cred că Iranul este dispus să le îndeplinească. Aceștia vor ca Teheranul să se angajeze mai întâi să limiteze îmbogățirea uraniului, programul de rachete balistice și sprijinirea milițiilor din Orientul Mijlociu. Trump și consilierii săi, frustrați de tentativele de diplomație de anul trecut, consideră că Iranul ar trebui să facă concesii ample, argumentând că nu are altă opțiune, având în vedere presiunea imensă sub care se află, au declarat oficialul american și cealaltă sursă. Iranul își dorește cu ardoare o scutire de la sancțiunile economice americane, dar conducerea sa este, de asemenea, precaută față de Trump și față de negocierile dintr-o poziție de slăbiciune, după ce guvernul s-a confruntat cu cea mai mare revoltă populară din ultimii ani și a reprimat-o brutal, ucigând mii de oameni.

Rezultatul, a spus Ali Vaez, analist la think tank-ul International Crisis Group, este că "plafonul Iranului se află sub podeaua Americii".

"Cred că este mai probabil să facem ceva foarte lipsit de viziune în weekend", a declarat Reid Smith, vicepreședintele pentru politică externă al Stand Together, o organizație fondată de miliardarul de dreapta Charles Koch, care pledează pentru o poziție mai rezervată a SUA în afacerile globale.

Scepticii cu privire la un atac spun că ar putea fi costisitor - menționând că există zeci de mii de soldați americani în raza de acțiune a Iranului - precum și începutul unui război imprevizibil și prelungit. În timp ce guvernele apropiate lui Trump, inclusiv Turcia, Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, fac lobby împotriva unui posibil atac, Trump este încurajat să atace de influenți susținători interni, cum ar fi senatorul Lindsey Graham (republican din Carolina de Sud) și donatori pro-Israel care au cerut de mult timp o schimbare de regim la Teheran.

Argumente controversate de modă veche pentru intervenție câștigă teren la Washington, având în vedere intensificarea forțelor armate și retorica agresivă a lui Trump: un consilier republican al Congresului a susținut pentru HuffPost că "Există o valoare în legitimitatea efectuării unui atac militar pentru că am spus că o vom face, am stabilit condiții pentru ceea ce s-ar întâmpla dacă nu există o schimbare în comportamentul lor".

Aceștia sunt puși în fața unor oficiali din cadrul administrației care nu sunt entuziasmați de ideea grevelor, a declarat oficialul, inclusiv a secretarului de stat Marco Rubio, care a declarat săptămâna aceasta Congresului că nu este clar ce fel de conducere va apărea în Iran dacă guvernul va cădea. O altă sursă i-a inclus printre sceptici pe vicepreședintele J.D. Vance și pe șefa de cabinet a Casei Albe, Susie Wiles.

Dalia Dassa Kaye, expertă în relațiile dintre SUA și Iran la UCLA, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la procesul prin care este elaborată politica lui Trump.

"Nu cred că este un lucru grozav, indiferent dacă îți place rezultatul sau nu... faptul că protejarea securității naționale a SUA depinde de faptul dacă trei state din Golf sunt ascultate de Trump într-o anumită zi sau nu", a declarat ea pentru HuffPost.

Deși Trump a continuat să spună că preferă un acord cu Iranul, cel mai recent, joi seară, amenințările și cerințele administrației i-au determinat pe oficialii iranieni să spună că nu vor negocia sub presiune.

"Se pare că suntem interesați nu atât de negocieri, cât de capitulare”, a declarat Alan Eyre, fost oficial al Departamentului de Stat și membru al think tank-ului Institutului din Orientul Mijlociu. "Am stipulat că Iranul trebuie să renunțe la îmbogățirea locală [a uraniului], să scape de tot uraniul său, să pună capăt sprijinului pentru parteneri și să-și incapaciteze programul de rachete, astfel încât liniile noastre roșii s-au extins și au devenit mai stricte."

Administrația Trump se bazează pe Steve Witkoff, un dezvoltator imobiliar apropiat de Trump și trimisul său special care se ocupă de alte câteva conflicte în curs, pentru a gestiona o reluare a dialogului cu Iranul. În opinia oficialului din Golf, SUA încearcă să folosească presiune maximă pentru a determina Teheranul să accepte mai multe cerințe americane, știind că acestea s-ar putea să nu le includă pe toate.

Unii cred că simpla reluare a discuțiilor dintre SUA și Iran ar permite o reducere a puterii și ar evita un atac.

Dar "acest lucru este mult mai greu acum" din cauza condițiilor prealabile impuse de America pentru discuții și a reticenței Iranului de a ceda, a spus Vaez.

Witkoff a purtat discuții cu iranienii anul trecut, care au produs puține progrese și au fost văzute de unii ca o stratagemă, deoarece au fost urmate rapid de atacuri comune SUA-Israel asupra Iranului. De atunci, după protestele și alarma din rândul oficialilor iranieni cu privire la posibila lor răsturnare, este puțin probabil ca Teheranul să fie mai încrezător în astfel de discuții.

"Iranul este destul de convins că această administrație nu caută o soluție reciproc avantajoasă", a spus Eyre.

Totuși, el a recomandat administrației Trump să exploreze diplomația secundară, încercând în același timp să limiteze mesajele contradictorii ale președintelui cu privire la obiectivele sale declarate, care au variat de la demonstranții iranieni care preiau instituțiile țării lor până la obiectivul de lungă durată al SUA de a limita capacitățile nucleare ale Iranului.

