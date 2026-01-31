Maria are doar câteva luni și deja a trecut prin spitale mai mult decât alți oameni într-o viață întreagă. S-a născut cu o malformație gravă, a fost operată în primele zile de la naștere, iar problemele nu s-au oprit atunci.

Fetița trăiește dependentă de antibiotice, cu riscul unor complicații care îi pot afecta definitiv rinichii și o pot duce la transplant. Șansa Mariei la viață normală înseamnă o operație în străinătate dar, pentru a o face, are nevoie de mai mulți bani decât poate spera mama fetiței să strângă în întreaga viață.

O putem ajuta pe Maria donând doi euro prin SMS la numărul fără recurență 8848.

Pentru Maria, lumea nu a început cu joacă, cu râsete sau cu brațe sigure. A început cu separarea de mamă, cu spitale, cu săli de operație și cu lupta pentru supraviețuire.

Din cauza malformației uro-genitale cu care s-a născut, Maria a fost dusă val-vârtej la Iași, la Spitalul Sfânta Maria.

După operație, Maria nu a ajuns acasă. A ajuns din nou pe patul de spital. Din nou și din nou, cu infecții severe, repetate.

Medicii i-au explicat mamei că infecțiile fără sfârșit și antibioticele îi șubrezesc Mariei trupul și deschid drumul unui viitor crunt.

În starea actuală, Maria are nevoie de o nouă operație, una complexă dar salvatoare.

Banii pentru operația Mariei sunt imposibil de adunat de mama ei. Mama este singură și are și un băiețel mai mare. Bunicii le sunt alături dar nici ei nu au resurse financiare bune.

Maria nu poate cere ajutor. Nu știe ce este un SMS, nu știe ce sunt banii. Știe doar să lupte, în fiecare zi. O puteți ajuta donând 2 Euro printr-un SMS la numărul 8848, număr fără recurență, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar.

