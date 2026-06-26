Trupele ruse au desfăşurat echipamente de apărare, inclusiv sisteme antiaeriene Panţir S-1, în diferite puncte din Moscova începând de joi seară şi până vineri dimineaţă devreme, inclusiv pe clădiri rezidenţiale, ca răspuns la atacurile ucrainene. Ministerul Apărării a transmis vineri dimineaţă că a doborât 660 de drone ucrainene peste noapte în 12 regiuni ale ţării, peninsula ucraineană Crimeea anexată, precum şi în Marea Neagră şi Azov.

Ruşii urcă baterii antiaeriene pe blocurile din Moscova ca răspuns la atacurile ucrainene - Telegram

Un sistem de rachete antiaeriene autopropulsate Panţir S-1 a fost instalat pe acoperişul unui bloc din districtul Certanovo, din nordul Moscovei.

Operaţiunea, efectuată cu ajutorul elicopterelor, a avut loc joi în jurul orei 5:00 (ora Moscovei). A fost transportat şi instalat şi ceea ce pare a fi centrul de comandă al sistemului antiaerian.

În urmă cu doar o săptămână, în oraş au avut loc manevre similare, inclusiv în acelaşi punct din districtul Certanovo, la sud de centrul Moscovei, la aproximativ 12 kilometri de Kremlin.

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Autorităţile ruse continuă astfel să fortifice capitala, care în ultimele săptămâni a fost ţinta unor atacuri masive cu drone ucrainene, care afectează şi restul Rusiei, în principal infrastructura energetică şi logistică.

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Armata rusă a doborât aproape 700 de drone ucrainene

Ministerul rus al Apărării a anunțat vineri dimineață că a doborât 660 de drone ucrainene pe teritoriul Rusiei și în Crimeea anexată.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că cel puțin 47 de drone care se îndreptau spre capitală au fost doborâte începând cu ora locală 02:30.

El nu a anunțat victime sau pagube, precizând doar că serviciile de urgență intervin în zonele în care au căzut resturi ale dronelor.

În regiunea Tula, la aproximativ 180 de kilometri sud de Moscova, guvernatorul Dmitri Mileaiev a spus că o femeie a fost rănită într-un atac ucrainean cu dronă.

Potrivit acestuia, o "instalație industrială" din orașul Novomoskovsk a fost lovită. Obiectivul vizat ar fi fost combinatul chimic Azot

Potrivit unor relatări de pe Telegram, şi centrala termoelectrică din Novomoskovsk ar fi luat foc, incendiul fiind detectat de imaginile satelitare NASA și provocând întreruperi de curent.

Joi seară, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a aprobat o "operațiune de influență" de 40 de zile, propusă de Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, pentru a obliga Rusia să pună capăt războiului.

Ucraina și-a intensificat din această primăvară atacurile asupra rafinăriilor rusești și a liniilor de aprovizionare cu combustibil din Crimeea.

Loviturile cu drone au oprit sau au redus producția în unități care asigură o parte importantă din producția de benzină a Rusiei, ceea ce a dus la măsuri de raționalizare a combustibilului.

Experți militari și analiști au declarat pentru The Moscow Times că această campanie intensivă de atacuri se bazează pe lansări masive de drone pentru a suprasolicita apărarea antiaeriană a Rusiei și pentru a-i expune vulnerabilitățile.