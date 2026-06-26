Stare de urgență în Crimeea și Sevastopol. Mii de maşini blocate pe podul Kerci din cauza atacurilor ucrainene

Podul Crimeei, care leagă Rusia continentală de peninsula anexată, a fost închis timp de șase ore în noaptea de joi spre vineri, din cauza unui atac cu drone ucrainene. După reluarea traficului, la intrările pe pod s-au format cozi uriașe, aproape 3.000 de mașini așteptând să treacă de controalele manuale, potrivit siteului rusesc independent Meduza.

Coadă uriașă de maşini la Podul Kerci, pe sensul de ieșire din Crimeea - Telegram

Stare de urgență în Crimeea și Sevastopol

Autoritățile din Republica Crimeea și din orașul Sevastopol au decis să declare stare de urgență pentru rezolvarea unor probleme economice, a anunțat vineri guvernatorul regional, Serghei Aksionov. "Împreună cu guvernatorul orașului Sevastopol, Mihail Vladimirovici Razvojaev, a fost luată decizia de a semna decretele privind introducerea, în Republica Crimeea și în orașul Sevastopol, a regimului de stare de urgență cu caracter regional. Decizia a fost luată în primul rând pentru reglementarea unor chestiuni de natură economică", se arată în mesajul publicat pe canalul său de Telegram.

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Mii de maşini blocate pe podul Crimeei

Ambuteiajele la trecerea peste Podul Crimeei, cunoscut și ca Podul Kerci, au atins săptămâna aceasta un număr record de 2.800 de autoturisme. Sunt întârzieri şi de peste cinci ore la traversare din cauza atacurilor intense ale Ucrainei din ultimele săptămâni.

Conform informaţiilor de pe Telegram ale companiei care operează podul, "la coadă la punctul de control din Taman se află 1.000 de vehicule. Timpul de aşteptare este de peste trei ore. La coada de la punctul de control din Kerci se află 1.800 de vehicule. Timpul de aşteptare este de aproape cinci ore". De ambele părţi ale podului s-au format cozi de câţiva kilometri lungime.

Blocajul a început să se agraveze joi seara, când mulţi turişti au încercat să traverseze podul în ambele sensuri. Coada de vehicule care încercau să plece din peninsula era aproape de două ori mai lungă decât coada celor care încercau să intre.

Este cel mai mare ambuteiaj de până acum din acest an, după recordul înregistrat joi, când peste 1.000 de vehicule au fost nevoite să aştepte mai mult de trei ore pentru a traversa podul.

În ultimele zile, în Sevastopol au existat probleme la alimentarea cu energie electrică, în urma loviturilor ucrainene. De la sfârșitul lunii mai, în Crimeea continuă o criză a carburanților, iar vânzarea de combustibil a fost oprită. Din cauza problemelor de securitate, autoritățile din Crimeea au suspendat, până la sfârșitul verii, primirea copiilor în tabere. Peninsula este un loc popular printre ruşi pentru taberele de copii.

Ucrainenii vor să taie Crimeea de Rusia

Crimeea este supusă unor atacuri constante cu drone şi rachete, care i-au afectat infrastructura energetică şi logistică, ceea ce a provocat deja o criză din cauza lipsei de carburanţi. Unul dintre principalele obiective ale Ucrainei a fost să izoleze logistic peninsula de teritoriul rus, tăind, mai ales, reţeaua de transport care leagă teritoriul la nord de regiunile ucrainene ocupate de Moscova.

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