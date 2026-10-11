Zelenski susţine că Rusia a atacat instalații energetice din Ucraina după anunțul lui Trump

Președintele american Donald Trump a anunțat duminică un armistițiu între Rusia și Ucraina privind atacurile asupra infrastructurii energetice. La scurt timp, liderul ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a continuat să lovească instalații energetice, inclusiv în Kiev și Harkov. În paralel, presa internațională relatează că Washingtonul ar amenința să suspende mecanismul prin care Ucraina primește armament american, pentru a pune presiune asupra Kievului să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice rusești.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică faptul că Rusia și Ucraina au convenit să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice a celeilalte părți, informează AFP și Reuters.

"Cu efect imediat, există un ARMISTIŢIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia şi Ucraina. Ambele părţi au căzut de acord. Nu-l încălcaţi! Vă mulţumesc pentru atenţia acordată acestei chestiuni. Preşedintele DONALD J. TRUMP", a scris liderul american pe rețeaua sa Truth Social, fără să ofere detalii suplimentare despre presupusul acord.

Zelenski acuză Rusia că a atacat instalații energetice după anunțul lui Trump

În ciuda anunțului făcut de președintele american, Rusia a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, a declarat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP.

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"Ruşii au lovit o centrală electrică din Kiev" și "ulterior, au avut loc atacuri asupra instalaţiilor energetice din regiunea Harkov. Şi toate acestea s-au întâmplat DUPĂ ce preşedintele SUA a făcut declaraţia sa despre un armistiţiu energetic", a transmis Zelenski într-o postare pe Facebook, după o discuție cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

SUA ar amenința să suspende livrările de armament

În același timp, Statele Unite ar exercita presiuni asupra Ucrainei pentru a determina Kievul să înceteze atacurile în profunzime asupra infrastructurii energetice rusești, în special asupra rafinăriilor de petrol.

Potrivit Financial Times, care citează oficiali europeni, Washingtonul ar amenința să suspende sistemul de achiziții prin care Ucraina primește armament american, relatează Reuters.

Oficialii europeni, care au fost contactați direct de reprezentanți americani sau au fost informați despre aceste discuții, au declarat că SUA fac demersuri pe lângă capitalele europene și Kiev pentru a pune capăt atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești.

Mesajele transmise de partea americană ar fi inclus inclusiv amenințări privind suspendarea schimbului de informații de intelligence și a mecanismului PURL (Lista de priorități privind necesitățile Ucrainei), prin care este achiziționat armament american destinat Kievului.

"Sună la Kiev... Sună pe toată lumea (din Europa)", a declarat un oficial care a primit un apel din partea unui reprezentant al apărării din SUA, potrivit Financial Times.

Reuters a precizat că nu a putut verifica imediat informațiile publicate de Financial Times. De asemenea, Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta subiectul.