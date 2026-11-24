craina susține că atacurile asupra unei corvete rusești și a unui elicopter militar în Libia reprezintă acte legitime de autoapărare, în conformitate cu prevederile Cartei ONU. Kievul respinge acuzațiile privind extinderea războiului și afirmă că operațiunile sale vizează exclusiv obiective militare rusești.

Ucraina justifică atacurile asupra țintelor militare rusești din Libia: "Sunt acte de autoapărare" - ProfiMedia

"Ucraina are tot dreptul să lovească țintele militare legitime ale agresorului", a declarat purtătorul de cuvânt al diplomației ucrainene, Heorhii Tykhyi, precizând că acestea includ navele de război rusești, navele cargo care transportă echipamente și resurse militare, precum și petrolierele din flota-fantomă care aprovizionează mașinăria de război a Rusiei, scrie Kyiv Independent.

Corvetă a Marinei Rusiei, atacată de ucraineni în Libia

Declarația purtătorului de cuvânt Heorhii Tykhyi a venit la două zile după atacul ucrainean asupra corvetei Marinei ruse Merkury, în Libia. Președintele Volodimir Zelenski a confirmat operațiunea.

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De asemenea, Zelenski a declarat că forțele ucrainene au distrus un elicopter militar rusesc și au lovit o navă cargo rusească, pe care Rusia o folosea pentru transportul de armament.

Într-un comunicat de presă, Ministerul de Externe al Guvernului de Uniune Națională din Libia, recunoscut de ONU și cu sediul la Tripoli, a condamnat atacul ucrainean, pe care l-a catalogat drept o "amenințare la adresa securității naționale".

Ce spun ucrainenii despre acuzaţiile potrivit cărora Kievul ar extinde războiul

În replică, Heorhii Tykhyi a respins acuzațiile potrivit cărora Ucraina ar extinde războiul. Acesta a afirmat că acțiunile Kievului vizează exclusiv agresorul rus și nu implică nicio altă parte în conflict, iar dreptul internațional nu limitează exercitarea dreptului la autoapărare doar la teritoriul național. El a mai susținut că Rusia este cea care pune în pericol infrastructura civilă a altor state prin utilizarea acesteia în scopuri militare și a precizat că responsabilitatea pentru incidentele produse în porturi ar trebui să îi fie atribuită Moscovei.

"Amenințarea la adresa Libiei a fost creată chiar de navele de război și transportoarele de armament rusești care ajung în mod regulat în această țară", a declarat Tykhyi. Acesta a subliniat totodată că Ucraina respectă suveranitatea și integritatea teritorială a Libiei și acordă o mare importanță relațiilor de lungă durată cu această țară.

Libia este divizată politic din 2011 și este condusă de o administrație recunoscută internațional, cu sediul la Tripoli, și de un guvern rival care își desfășoară activitatea în estul țării. Potrivit informațiilor apărute în presă, Kievul și Tripoli ar fi încheiat în 2025 un acord secret privind prezența militară ucraineană în Libia, în timp ce trupe ale Corpului African, aflat sub control rusesc, ar opera în această țară, în cooperare cu regimul condus de Khalifa Haftar.