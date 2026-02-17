Există apartamente în centrul Bucureştiului, cu chirie de 100 de lei pe lună, de 30 de ori sub preţul pieţei. Peste 4.000 de astfel de case sunt închiriate de Primăria Capitalei, cu tarife nemodificate de 20 de ani. Primarul Ciprian Ciucu vrea ca aceşti chiriaşi să plătească un preț actual şi corect.

Sunt 4.050 de locuinţe în Capitală închiriate cu tarife de care nu s-a mai pomenit de 20 de ani. Prețul mediu ajunge la 85 de bani pe metrul pătrat. Pe hârtie, locuințele se acordă în funcție de venituri, situația familială și lipsa altor proprietăți. În realitate, statutul chiriașilor nu a mai fost verificat tot de peste două decenii.

Chirii infime în locuințele de stat din Capitală

"360 de lei! În Lacul Tei! Locuiesc de 30 de ani acolo. Nu e apartament, e casă la curte! În urma expropierilor, pe vremea lui Ceauşescu, îţi dădea casă la stat. Şi eu am făcut un schimb şi am ajuns să locuiesc la stat", a povestit un chiriaş.

"Pe Academiei, 175! (n.r. Locuiesc aici) din 80! Am multe camere! 78 de metri!", a adăugat altă persoană.

Prețuri simbolice pentru locuințe în zone ultracentrale

"Un apartament cu 4 camere pe Academiei, dacă nu este încadrat în clasă de risc seismic, chiar dacă nu este renovat, vorbim de mult peste 200.000 de euro. Probabil în jur de 800 de euro (n.r. chiria). Proprietarii de drept, cărora le-au fost confiscate imobilele pe vremea comunismului, nu le-au mai recuperat în instanţă sau nu au deschis procedura de retrocedare", a explicat Toma Filipovici, purtător de cuvânt APAIR.

Chiriile pornesc de la 40 de lei pe lună, pentru o garsonieră. În zona ultracentrală se triplează, 115 lei! Un apartament cu două camere ajunge la 147 de lei, iar unul cu trei camere la doar 171 de lei. Descoperirea l-a şocat pe primarul Capitalei care anunţă că vor creşte chiriile de până la 10 ori.

Primăria vrea majorări semnificative ale chiriilor

"Nu ştiu în ce bază s-au atribuit atunci aceste locuinţe - dacă au fost pe pile, dacă au fost pe relaţii, dacă au fost pur și simplu pentru oameni care aveau nevoie. Ceea ce putem face este să aducem aceste preţuri nu la nivelul pieţei, pentru că piaţa este chiar mai sus, dar la un nivel apropiat", a declarat Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

La Piaţa Rosetti, aproape de centrul Capitalei, la doar câteva sute de metri de Universitatea din Bucureşti, o chirie convenabilă, de 50 mp, 2 camere, este acum 147 de lei, iar primăria vrea să o mărească la peste 1500 de lei, dacă va fi aprobat proiectul. Dacă ar fi să ne luăm o chirie, aici, în zonă, am plăti aproximativ 500 de euro pe acelaşi spaţiu.

"Administraţia Fondului Imobiliar are în patrimoniu câteva mii de astfel de locuințe, alocate nu știu cum și nu știm cui. Avem mii de familii care așteaptă ca blocul lor să fie consolidat, dar nu pot fi relocate, pentru că nu mai există în aceste momente în București locuințe de necesitate disponibile", a transmis Matei Sumbăsacu, inginer constructor.

Propunerea urmează să fie votată în Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi ar putea intra în vigoare din primăvara acestui an.

