Scandal penal în lumea influenceriţelor cu milioane de urmăritori în noile generaţii. Mascaţii au descins la casa Iulianei Beregoi, după ce Andreea Bostănică, prietena ei cândva, o acuză acum de şantaj şi amenințare. Printre victime, ar fi o altă tiktokeriţă celebră care s-a trezit cu un sicriu şi o cruce în faţa porţii.

Cândva nedespărţite, vedetele TikTok-ului Andreea Bostănică şi Iuliana Beregoi au ajuns la cuţite. Influenceriţa Andreea Bostănică o acuză pe cântăreaţa Iuliana Beregoi că împreună cu mai multe rude ar fi şantaj şi ameninţat vedete din Republica Moldova.

"Ea este tristă pentru că a avut percheziție la ea acasă, cu tot clanul ei. Le-au fost luate telefoanele, le-au fost confiscate mașinile pentru control", a declarat Andreea Bostănică.

Influenceriță speriată după ce a găsit o cruce cu numele ei

Una dintre victime este Daniela Costetchi, și ea influenceriţă cu aproape jumătate de milion de urmăritori. Ea spune că s-a trezit în faţa casei cu o cruce pe care erau trecute numele ei şi data morţii.

"Pe cruce scria numele meu, data mea de naștere și presupusa mea dată a decesului. Mie îmi era frică să ies din casă la magazin, să ies din casă cu maşina să o duc pe Leila la grădiniţă", a povestit Daniela Costetchi.

Ofiţerii de la Direcţia Investigaţii din Republica Moldova au intrat pe fir şi au făcut percheziţii. Anchetorii spun că în perioada martie 2021-mai 2025, persoanele vizate ar fi şantajat mai mulţi influenceri cărora le-ar fi cerut inclusiv bunuri şi bani pentru a-şi proteja conturile de social-media.

Două vedete ar fi plătit 50.000 de euro

"Totul a început în 2021 când eu m-am mutat în Chişinău. De undeva a apărut acest Anonymus. A început să şteargă conturi, să şteargă postări. Am acceptat o "colaborare" forţată de a achita de fiecare dată. O parte din banii pe care eu îi trimiteam mergeau spre cadouri către fata respectivă", a mai spus Daniela, presupusa victimă.

Opt persoane cu vârste între 18 și 47 de ani sunt anchetate, iar una a fost reţinută

"Eu ştiu a cui este uşa aia şi nu doar eu şi jumătate de internet ştie. De ce s-au făcut percheziţii la tine acasă? De ce s-a ajuns până la tine?", a adăugat victima.

Schimb de replici acide între Bostănică şi Beregoi

Andreea Bostănică are aproape patru milioane de urmăritori pe instagram, locuieşte în Dubai şi a devenit cunoscută pentru stilul de viaţă extravagant. În ultimii ani, tânără de 21 de ani s-a lansat şi în muzică. Milioane de urmăritori are şi Iuliana Beregoi. Cântăreaţa a scos mai multe melodii cu artişti cunoscuţi. Influenceriţele ar fi împărţit de-a lungul timpului şi acelaşi iubit.

"Tu fugi din Chişinău? Cine eşti tu fată să le spui fetelor să fugă din Chişinău. Tu cine crezi că eşti?", a transmis Bostănică pe reţele.

"Îmi vine să râd cum din ciudă zici chestii atât de urâte şi negative şi să te dai de gol că te deranjează prezenţa cuiva efectiv. Nu răspundeţi niciodată cuiva cu râu şi nu vă înjosiţi", a declarat Iuliana Beregoi.

Cele două influenceriţe nu au putut fi contactate pentru a comenta scandalul.

