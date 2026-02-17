Tablouri de valoare, cumpărate cu bani negri de fostul ministru de finanţe Darius Vâlcov, au fost vândute în seara aceasta la o licitaţie aflată acum în plină desfăşurare. Într-o oră, Fiscul a obţinut peste 100 de mii de euro. Şi suma va mai creşte. Colecţionarii încă nu au licitat pentru Picasso şi Grigorescu. Un un portret faimos de Tonitza tocmai a fost vândut cu 76 de mii de euro acum un minut.

"Am 9000 o dată, am 9000 de două ori, cine oferă 9500 de euro? Corneliu Baba şi Arlechin. 10 mii de euro. Suntem gata să adjudecăm, primul lot al serii, felicitări. Adjudecat!", se aude din sala de licitaţii.

34 de opere de artă au fost scoase la licitaţie, de la tablouri de Grigorescu şi Tonitza până la lucrări de Brauner şi Piccaso. Capodoperele au avut preţuri de pornire mai mici decât cele cu care sunt obişnuiţi colecţionarii - ANAF vrea să recupereze rapid banii.

"Un "Car cu boi" de mari dimensiuni şi într-o interpretare atipică are un preţ de pornire de 50.000 de euro. Avem o altă operă impresionantă şi ca dimensiuni şi ca nume, Victor Brauner, o pictură la Reunion, preţul de pornire la 50 de mii de euro. Prezenţa pentru prima dată în România a unei semnături unicat de Picasso, un desen în tuş, de mici dimensiuni, preţ de pornire 8 mii de euro.", explică Anca Bejan, reprezentant galerie de artă.

Articolul continuă după reclamă

Operele de artă au fost confiscate de Fisc după ce Darius Vâlcov a fost condamnat în 2023 la şase ani de închisoare pentru spălare de bani. Judecătorii l-au găsit vinovat pentru că a făcut trafic de influenţă, iar banii primiţi recompensă i-a investit în tablouri. Procurorii DNA le-au găsit ascunse în pereţii vilei lui şi îngropate în cimitirul din Slatina.

"Vâlcov a fost condamnat şi i-a fost confiscată o sumă de bani, undeva în jurul sumei de 6 milioane de lei. Pentru că statul nu i-a găsit bani care să fie confiscaţi i se valorifică bunurile. Din acest motiv acele tablouri sunt scoase la licitaţie şi dacă mai sunt şi alte bunuri şi ele vor urma calea valorificării de către stat.", spune Adrian Georgescu, avocatul lui Darius Vâlcov.

Fostul ministru le-a declarat procurorilor că avea de gând să deschidă o galerie de artă cu tablourile pe care le cumpărare cu bani negri.

Chiar dacă tablourile au fost rând pe rând cumpărate, colecţionarii de artă le vor păstra în România. Şi există şanse ca publicul să le poată admira în continuare. Asta pentru că de obicei există şi bunăvoinţă din partea proprietarilor de a le expune în marile muzee din Bucureşti sau din ţară.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰