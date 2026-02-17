Lumea filmului se desparte de încă un actor legendar. Robert Duvall, câștigător al premiului Oscar și cunoscut mai ales pentru rolurile din "Nașul" și "Apocalypse Now", a murit. Avea 95 de ani de ani, peste 70 dintre ei petrecuţi la Hollywood. Robert de Niro, Al Pacino sau Francis Ford Coppola au transmis mesaje emoţionante de adio.

"Simți mirosul acela? Napalm, fiule. Nimic altceva în lume nu miroase așa. Îmi place mirosul de napalm dimineața. Știi, odată am avut un deal bombardat, timp de 12 ore. Când s-a terminat totul, am urcat. Nu am găsit nimic, niciun cadavru împuțit. Dar mirosul... Știi, mirosul acela de benzină... Pe tot dealul. Mirosea a... victorie!"

O carieră impresionantă, presărată cu roluri memorabile

Replica este considerată emblematică în istoria cinematografiei şi îi aparţine colonelului Kilgore. Este rolul interpretat de Robert Duvall în filmul Apocalipsa. Dar Duvall era deja celebru pentru un alt rol. Cel al lui Tom Hagen, consilierul familiei Corleone într-un film epic cu gangsteri - Naşul:

"Dacă îl pierdem pe bătrân, pierdem contactele politice şi jumătate din forţele noastre. Celelalte familii din New York ar putea ajunge să îl susţină pe Sollozzo pentru a evita un război lung şi distructiv. Suntem aproape în 1946. Nimeni nu vrea vărsare de sânge. Dacă tatăl tău moare, tu vei face înţelegerea, Sonny".

A continuat rolul doi ani mai târziu dar în anii 90 a refuzat să mai apară în partea a treia a filmului Naşul din cauza unui conflict legat de onorariu. Nominalizat la Premiile Oscar de șapte ori, a câștigat premiul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea unui cântăreț de muzică country în filmul din 1983 "Tender Mercies".

Mesajul emoționant al soției

Duvall a interpretat cowboy, ofiţeri militari sau personaje istorice. A fost eroul negativ în "True Grit"; şi a dat viaţă maiorului Frank Burns în filmul "MASH". Actorul a avut rolul principal în debutul regizoral al lui George Lucas, "Star Wars". Şi a fost răsplătit cu un premiu Grammy pentru producţia de televiziune "Broken Trail".

"Pentru lume, a fost un actor premiat cu Oscar, un regizor, un povestitor. Pentru mine, el a fost pur și simplu totul. Ieri ne-am luat rămas bun de la iubitul meu soț, prieten drag și unul dintre cei mai mari actori ai timpului nostru. Bob a decedat în pace acasă, înconjurat de dragoste și alinare", a fost mesajul prin care soţia Luciana a anunţat dispariţia actorului.

Omagii din partea marilor actori de la Hollywood

"A fost o onoare să lucrez cu Robert Duvall. Era un actor înnăscut. Îmi va fi dor de el", a transmis celebrul Al Pacino, în timp ce Robert de Niro a scris: "Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Bobby. Sper să pot trăi până la 95 de ani. Odihnească-se în pace".

Unul dintre cele mai emoționante mesaje de adio a fost transmis de Rob Schneider: "Puțini și rari sunt actorii care servesc rolul și nu egoul sau propria generozitate iar Robert Duvall a fost unul dintre ei".

