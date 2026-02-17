Meteorologii anunţă cel mai puternic viscol de iarna aceasta! Estimările arată că până dimineaţă, în Moldova şi Muntenia vor apărea troiene de jumătate de metru. Milioane de oameni din 28 de judeţe sunt sfătuiţi să nu iasă din case până nu se potoleşte furtuna de zăpadă în timpul căreia sunt aşteptate rafale de aproape 100 de kilometri pe oră.

Meteorologii se aşteaptă la cel mai dur viscol de iarna aceasta, cu vânt puternic şi ninsori abundente! Furtuna de zăpadă a început din Oltenia, unde şoferii au fost nevoiţi să meargă pe şosele în coloană în spatele plugurilor de zăpadă.

"Încă de la primele ore ale dimineţii, în staţiunea Rânca ninge abundent şi vizibilitatea este redusă. Stratul de zăpadă a depăşit 20 de centimetri, iar drumarii intervin permanent cu până la 6 utilaje pentru a menţine carosabilul în condiţii bune", transmite Laura Ilioiu, reporter Observator.

Viscolul ajunge în Capitală și sudul țării

Articolul continuă după reclamă

Din seara aceasta codul portocaliu va aduce viscolul şi cantităţi uriaşe de zăpadă în Bucureşti, Muntenia şi sudul Moldovei.

"Într-adevăr vorbim de un episod de viscol, care pare deocamdată cel mai intens de la începutul acestei ierni. Vorbim de rafale ale vântului de 60 până la 85 de km la oră", a subliniat Mihai Timu, meteorolog.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Avertismente pentru populaţie

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă a lansat avertismente pe toate reţelele sociale. Staţi în casă până expiră codul portocaliu de viscol.

"Mesajul nostru este unul foarte ferm. Dacă nu este necesar, nu porniți la drum cu autoturismele. Pentru pietoni, manifestaţi prudenţă, pentru că sub influenţa rafalelor de vânt se pot desprinde elemente de construcţie", a precizat Daniel Vasile, ISU Bucureşti.

Schimbare bruscă de vreme după episodul de iarnă

Preventiv, şcolile din judeţul Giurgiu vor fi închise mâine. Meteorologii spun, însă, că vremea se va schimba rapid.

"Joi și vineri ne mai încălzim, ajungem joi la maxime de 12-14 grade în sud-vest", a adăugat meteorologul.

O nouă scădere a temperaturilor şi alte ninsori sunt aşteptate însă la sfârşitul săptămânii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰