Începutul de săptămână aduce energie nouă, decizii importante și momente neașteptate pentru toate zodiile. Unii nativi primesc vești bune pe plan profesional, în timp ce alții trebuie să fie atenți la cheltuieli sau la tensiunile din relații.

Horoscop 23 februarie 2026 Berbec

Ai energie și chef de acțiune, dar graba îți poate crea mici tensiuni la serviciu. Spre seară, primești o veste bună legată de bani.

Horoscop 23 februarie 2026 Taur

E o zi potrivită pentru decizii importante. Intuiția te ajută să alegi corect, mai ales într-o chestiune personală.

Horoscop 23 februarie 2026 Gemeni

Comunicarea este punctul tău forte. O discuție aparent banală poate deschide o oportunitate neașteptată.

Horoscop 23 februarie 2026 Rac

Te preocupă stabilitatea financiară. Evită cheltuielile impulsive și concentrează-te pe planurile pe termen lung.

Horoscop 23 februarie 2026 Leu

Ești în centrul atenției și știi să profiți de asta. O întâlnire îți poate aduce un avantaj profesional.

Horoscop 23 februarie 2026 Fecioară

Ai nevoie de ordine și claritate. Rezolvă lucrurile amânate și vei simți că îți recapeți controlul.

Horoscop 23 februarie 2026 Balanță

Relațiile sunt în prim-plan. O împăcare sau o apropiere neașteptată îți poate schimba starea de spirit.

Horoscop 23 februarie 2026 Scorpion

Zi intensă, cu provocări la locul de muncă. Răbdarea va face diferența între conflict și succes.

Horoscop 23 februarie 2026 Săgetător

Simți nevoia de schimbare. Fie că e vorba de o idee nouă sau un plan de călătorie, fă primul pas.

Horoscop 23 februarie 2026 Capricorn

Responsabilitățile se adună, dar le gestionezi eficient. Un superior îți poate aprecia eforturile.

Horoscop 23 februarie 2026 Vărsător

Creativitatea este la cote înalte. Profită de inspirație pentru a începe un proiect nou.

Horoscop 23 februarie 2026 Pești

Emoțiile sunt mai intense decât de obicei. Ascultă-ți instinctul și evită discuțiile în contradictoriu.

