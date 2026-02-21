Actorul Eric Dane și-a înregistrat ultimele cuvinte sfâșietoare pentru fiicele sale adolescente, Billie și Georgia, înainte de moarte. Dane a pierdut lupta cu scleroza laterală amiotrofică, o boală neurodegenerativă care macină sistemul nervos, la doar 53 de ani. "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat" - astfel începe mesajul înregistrat de actor, potrivit Page Six.

"Billie și Georgia, aceste cuvinte sunt pentru voi", a început mesajul actorul din "Anatomia lui Grey" în seria Netflix "Famous Last Words", lansată vineri, la doar câteva ore după ce a fost anunțat decesul lui Dane, potrivit Page Six.

"Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat. Per total, ne-am distrat de minune, nu-i așa? […] Îmi amintesc toate momentele petrecute la plajă. Voi două, eu și mama, în Malibu, Santa Monica, Hawaii, Mexic. Vă văd și acum jucându-vă în ocean ore în șir, micile mele sirene", a continuat Dane.

"Zilele acelea, la propriu și la figurat, au fost raiul", a adăugat el.

Dane le-a avut pe Billie, acum în vârstă de 15 ani, și Georgia, 14 ani, împreună cu soția sa, Rebecca Gayheart. Deși fostul cuplu s-a separat în 2017, după 13 ani de căsnicie, Gayheart și-a retras cererea de divorț în martie 2025, cu puțin timp înainte ca starul din "Euphoria" să anunțe că a fost diagnosticat cu ALS.

Ce a învăţat Eric Dane din lupta cu ALS

Actorul a enumerat apoi patru lucruri pe care le-a învățat în lupta sa cu ALS și pe care și-a dorit ca fiicele lui să le păstreze în minte după moartea sa.

"Sper să nu doar mă ascultați, sper să mă auziți. În primul rând, trăiți acum, chiar acum, în prezent. E greu, dar am învățat să fac asta", a spus Dane.

"Ani la rând, am rătăcit mental, pierdut în propriile gânduri perioade lungi, cufundat în îngrijorare și autocompătimire, rușine și îndoială. [...] Reanalizam decizii, mă îndoiam de mine. 'Ar fi trebuit să fac asta. N-ar fi trebuit niciodată să fac cealaltă'. Gata cu asta", a continuat regretatul actor.

După ce le-a cerut lui Billie și Georgia să "prețuiască" și să "aprecieze fiecare moment" din prezent şi le-a vorbit despre "a te îndrăgosti".

"Nu neapărat de o persoană, deși recomand și asta", a clarificat el. "Dar îndrăgostiți-vă de ceva. Găsiți-vă pasiunea, bucuria. Găsiți lucrul care vă face să vreți să vă ridicați din pat dimineața. Care vă motivează întreaga zi" a mai spus Dane.

Dane şi-a iubit meseria chiar şi după diagnostic

Starul le-a spus fetelor că s-a îndrăgostit de actorie când avea aproximativ vârsta lor și a subliniat că și-a iubit meseria chiar și după diagnostic.

"Munca mea nu mă definește, dar mă entuziasmează. Găsiți ceva. Găsiți-vă drumul. Scopul. Visul. Apoi mergeți până la capăt. Cu adevărat până la capăt", a mai spus Dane.

În continuare, Dane le-a amintit fiicelor sale să "își aleagă prietenii cu înțelepciune": "Găsiți-vă oamenii și lăsați-i să vă găsească, iar apoi dăruiți-vă lor. Cei mai buni dintre ei vă vor răsplăti. Fără judecată. Fără condiții. Fără întrebări" le-a sfătuit el.

Dane, care a mărturisit că este "atât de recunoscător" pentru familia și prietenii săi, și-a amintit cum "fiecare dintre ei" i-a fost alături în lupta cu ALS.

"Nu mai pot face nici măcar lucrurile mărunte pe care le făceam înainte. Nu mai pot conduce prin oraș, să merg la sală, să ies la cafea. Am învățat să accept alternativele. Prietenii mei vin la mine. Pur și simplu apar. Asta e important. Doar să fii acolo", a adăugat Dane. "Și iubiți-vă prietenii cu tot ce aveți. Țineți-i aproape. Vă vor distra, vă vor ghida, vă vor sprijini, iar unii vă vor salva".

Ultima lecție pe care Dane le-a lăsat-o fiicelor sale, în cuvintele sale sfâșietoare de adio, a fost să "lupte cu fiecare fărâmă din ființa lor și cu demnitate". Le-a reamintit, de asemenea, să "nu renunțe niciodată" în fața provocărilor și să "lupte până la ultima suflare".

"Această boală îmi ia încet-încet trupul, dar nu îmi va lua niciodată spiritul", a declarat el.

"Noapte bună. Vă iubesc"

După ce a împărtășit cele patru lecții pe care și-a dorit ca Billie și Georgia să le țină minte după ce el nu va mai fi, Dane le-a spus că le lasă două lucruri în plus: puterea și reziliența sa.

"Voi două sunteți persoane diferite. [...] Dar sunteți amândouă puternice și reziliente. Ați moștenit reziliența de la mine", a spus fostul actor.

"Asta este superputerea mea", a continuat el. "Mă ridic imediat și revin. Mă ridic iar și iar și iar. Așa că atunci când ceva neașteptat vă lovește, și o va face, pentru că asta e viața, luptați și înfruntați-l cu onestitate, integritate și grație, chiar dacă pare imposibil".

Dane și-a încheiat ultimul mesaj pentru Billie și Georgia spunându-le că "pot înfrunta orice", înainte de a-și lua rămas-bun pentru ultima dată.

"Puteți înfrunta sfârșitul zilelor voastre. Puteți înfrunta iadul cu demnitate. Luptați, fetelor, și țineți capul sus. Billie și Georgia, voi sunteți inima mea. Sunteți totul pentru mine. Noapte bună. Vă iubesc. Acestea sunt ultimele mele cuvinte", a încheiat actorul.

Netflix a lansat ultimul interviu emoționant al lui Dane la doar câteva ore după ce apropiații actorului din "Anatomia lui Grey" i-au anunțat decesul, joi. Avea 53 de ani.

