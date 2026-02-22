Cu doar un an înainte ca olimpiada de iarnă pentru tineret să aibă loc în județul Brașov, întârzierea adoptării bugetului de stat pune sub semnul întrebării organizarea acestei competiții. Astfel, România riscă să transforme Festivalul Olimpic al Tineretului European într-un eșec organizatoric, sub privirile sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor și suporterilor din cele 48 de delegații naționale participante.

Festivalul Olimpic al Tineretului European, pentru sportivii cu vârste între 14 și 18 ani, va fi organizat în centrul țării, între 14 și 22 februarie 2027. La Brașov se vor desfășura probele de hochei pe gheață, pentru băieți, iar Poiana Brașov trebuie să găzduiască întrecerile de schi alpin și schi alpinism.

La Predeal se țin probele de schi fond și snowboarding, iar la Fundata cele de biatlon, patinaj artistic și patinaj viteză. Săriturile sunt programate la Râșnov.

Nimic nu e sigur fără un buget aprobat

La Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, în județul Covasna, sunt programate competițiile de hochei. Cu un an înainte de startul olimpiadei, organizatorii sunt extrem de îngrijorați.

"Suntem îngrijorați din punct de vedere a ceea ce înseamnă bugetul național, care nu este aprobat și nu are poziția bugetară prevăzută așa cum am discutat la Guvern", a spus primarul Municipiului Brașov, George Scripcaru.

"Orice competiție de mare anvergură organizată în România arată lumii că și România poate organiza la standarde internaționale astfel de competiții", a spus președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei.

"Vom face tot ce ne stă în putere în așa fel încât să le spunem colegilor noștri care sunt în Guvern că acest eveniment nu își permite să dea niciun rateu, vorbim de 48 de națiuni", a declarat președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea.

Lipsa ninsorilor, o altă problemă

Ninsorile, tot mai puține, sunt o altă vulnerabilitate. Autoritățile studiază cum pot amenaja pârtiile, dacă peste un an va fi prea cald pentru producerea clasică a zăpezii artificiale.

"Am identificat ca un element de siguranță ca în Poiana Brașov să construim un al doilea lac natural, fără a mai pompa apă, pentru că am identificat izvoare și surse de apă care sunt tot timpul anului", a mai spus George Scripcaru.

"Vorbim de acel legacy care va rămâne aici și nu îl poate lua nimeni, și anume tot ceea ce se va întâmpla pentru copii, pentru oamenii care locuiesc în această zonă și cei care vor veni", a spus președintele COSR, Mihai Covaliu.

Bugetul total al evenimentului ar trebui să fie de 20 de milioane de euro. În 2013, stațiunile din centrul României au găzduit cu succes o ediție din Festivalul Olimpic al Tineretului European.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

