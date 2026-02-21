Deszăpezire cu tractoarele și un utilaj agricol pentru erbicidat. Se întâmplă la Aeroportul din Suceava, nu de ieri, nu de azi, ci de câțiva ani. Totul "a ieșit la iveală" după ce mai multe curse au avut întârzieri sau au fost chiar anulate din cauza pistei înghețate. Utilajul agricol folosit la deszăpezirea și dezghețarea pistei nu a mai făcut față temperaturilor scăzute și a vântului. Mai mult, din cele patru duze de împrăștiat soluție degivrantă, mai funcționa doar una.

"În spate este o turbosuflantă care suflă cu aer comprimat, cu debit foarte mare, ce rămâne în spate. După cum vedeți pista rămâne aproape curată" a explicat un angajat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Preşedintele CJ Suceava: Nu știam că facem deszăpezirea cu un utilaj agricol

Articolul continuă după reclamă

Metode care au dat rezultate câțiva ani buni... până acum.

"Cred că este o problemă foarte gravă fiindcă ne gândim în acest moment la dezvoltarea aeroportului și nu putem să suportăm astfel de lucruri. [...] Nu știam că pe aeroportul Salcea în acest moment, facem deszăpezirea cu un utilaj agricol" a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.

"Având în vedere temperaturile scăzute din acel moment, o parte din duze s-au blocat din cauza vâscozității crescute a lichidului" a spus purtătorul de cuvânt al Aeroportului Suceava, Marian Voinescu.

Pentru a nu mai avea pe viitor probleme cu dezghețarea pistelor, autoritățile vor să achiziționeze un utilaj modern, la standarde europene, așa cum au și alte aeroporturi din țară.

"Am intrat în Europa și ar trebui să fie ca în Europa, dar noi încă suntem cam departe" și-a dat cu părerea un localnic.

"E nevoie de ceva modern că aeroportul se numește 'Aeroportul Internațional' și trebuie să dăm dovadă" a punctat un tânăr.

Valoarea unui astfel de utilaj s-ar ridica la jumătate de milion de euro.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰