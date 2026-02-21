Medic de la Spitalul Orășenesc Borșa, atacat de familia unei paciente în timp ce o resuscita. Reacţia DSU

Un medic aflat în serviciul de gardă al Spitalului Orășenesc din orașul Borșa a fost agresat fizic în timp ce resuscita o pacientă internată. Potrivit reprezentanților Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, cadrul medical ar fi fost lovit de un aparținător al pacientei, care i-a distrus ochelarii. Cazul este anchetat penal, iar Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis că astfel de fapte reprezintă un atac grav la adresa actului medical și a siguranței celor care intervin în situații critice.

"Din verificările efectuate a reieșit faptul că, în timp ce acorda primul ajutor unei paciente, mai mulți membri de familie ai acesteia au intrat în încăpere, iar unul dintre aceștia l-ar fi agresat fizic, distrugându-i ochelarii de vedere. Bărbatul a refuzat emiterea unui ordin de protecție provizoriu", a precizat Florina Meteș, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureș.

Conform sursei citate, polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz, continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere.

Incidentul s-a produs în seara zilei de vineri, în jurul orei 19:00, când polițiștii din orașul Borșa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 cu privire la faptul că un medic a fost agresat în incinta spitalului.

Reacţia Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU)

Lovirea unui medic în timpul resuscitării unui pacient sau în timpul intervenției într-o situație critică reprezintă un act de o gravitate extremă, subliniază sâmbătă Departamentul pentru Situații de Urgență.

Reacția DSU vine după cazul din Borşa dar şi cel al unui alt medic care lucrează la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu, care a fost agresat la începutul săptămânii.

"Departamentul pentru Situații de Urgență a primit cu profundă îngrijorare informațiile privind cele două cazuri recente în care medici aflați în serviciu, în Unități și Compartimente de Primiri Urgențe, au fost agresați în timp ce acordau îngrijiri medicale de urgență. (...) În sala de resuscitare nu există conflicte, nu există dispute, nu există orgolii - există doar lupta contra timpului pentru salvarea unei vieți. Orice gest violent într-un astfel de moment nu lovește doar într-un profesionist, ci afectează direct actul medical și șansa la supraviețuire a pacientului, ducând la întârzieri, de cele mai multe ori mortale, asupra intervenției", precizează DSU, pe pagina sa de Facebook.

Conform sursei citate, "personalul medical din structurile de urgență, asemenea tuturor celor din sistemul integrat de intervenție în situații de urgență (pompieri, paramedici, piloți,ambulanțieri, salvamontiști) își desfășoară activitatea sub presiune constantă, în situații-limită, în condiții de stres maxim, pentru oameni pe care nu îi cunosc, dar pentru care fac tot ceea ce este omenește posibil".

DSU anunță toleranță zero față de violența împotriva medicilor aflați în misiune

"Medicilor și asistenților care intră în fiecare gardă știind că vor înfrunta suferință, dramă și decizii critice le transmitem că au sprijinul nostru deplin și că vom utiliza toate pârghiile legale pentru a le proteja demnitatea, siguranța și dreptul de a-și exercita profesia fără teamă. Din punct de vedere legal, agresarea personalului medical aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu atrage răspunderea penală, iar în anumite condiții poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj, prevăzută de art. 257 din Codul penal, infracțiune sancționată cu pedeapsa închisorii. În funcție de circumstanțe, pot fi incidente și alte infracțiuni, precum lovirea sau alte violențe, distrugerea ori tulburarea ordinii și liniștii publice. Legea nu lasă loc de interpretări: exercitarea violenței împotriva personalului aflat în misiune este o faptă gravă, iar consecințele sunt penale", subliniază sursa citată.

În acest context, Departamentul pentru Situații de Urgență precizează că va susține aplicarea strictă și consecventă a cadrului legal în toate situațiile în care specialiști din structurile aflate în coordonare sau coordonare operațională devin victime ale unor acte de violență sau ultraj și va coopera instituțional pentru ca fiecare astfel de faptă să fie tratată cu maximă seriozitate.

"Cazurile recente în care un medic a fost agresat în timpul unei intervenții de resuscitare în cadrul CPU Borșa din data de 20 februarie, precum și situația înregistrată în UPU Târgu Jiu, în data de 16 februarie, arată că aceste fapte nu mai pot fi tratate ca simple incidente izolate. Ele reprezintă un semnal de alarmă care impune fermitate, responsabilitate și aplicarea neîntârziată a legii. Respectul față de actul medical nu este opțional. Siguranța celor care salvează vieți nu este negociabilă. O societate care își agresează salvatorii își vulnerabilizează propriul drept la protecție. Iar Departamentul pentru Situații de Urgență va acționa ferm, în limitele și în spiritul legii, pentru ca astfel de situații să nu devină o normalitate", atrage atenția DSU.

