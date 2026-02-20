Întâlnire cu scântei între Fisc și firmele de curierat care trebuie să colecteze Taxa Temu! Autorităţile spun că sunt prea puţini bani adunaţi din taxa pentru coletele din afara Uniunii Europene şi ameninţă că va începe controale la aceste companii de săptămâna viitoare.

Asociaţia comercianţilor susţine că ANAF se aşteaptă să colecteze cinci milioane de lei pe zi din taxa pentru coletele din afara Uniunii Europene, dar analizele Fiscului arată că baremul nu este îndeplinit. Companiile chineze trebuie să vireze în contul companiei de curierat câte 25 de lei pentru fiecare pachet cu valoare sub 150 de euro trimis în România.

"Banii se colectează, începând de la 1 ianuarie, urmând ca, după 25 februarie, să fie livrate în contul bugetului de stat, conform declaraţiei pe care o vom trimite la ANAF. Se conformează (n.r. comercianţii), pentru că, dacă nu se conformează, nu mai putem livra expedierile respective", a declarat Adriana Manu, reprezentantă companie de curierat.

Cine plătește, de fapt, costul suplimentar

Articolul continuă după reclamă

"Întotdeauna comerciantul trebuie să plătească taxa. Comerciantul alege dacă o transmite clientului într-un mod transparent. Dacă nu avem de plătit o taxă şi comerciantul nu ne afişează nicio taxă, asta nu înseamnă că nu plăteşte taxa acel comerciant", a explicat Cristi Movilă, preşedinte Asociaţia Magazinelor Online.

Din decembrie până în ianuarie, numărul avioanelor de marfă care aduc colete din China şi Hong Kong la Bucureşti a crescut cu peste 25%.

"Am văzut isteria: "uite, a scăzut traficul pe Otopeni". Nu a scăzut! Cred că această informație a apărut de la o eroare. Ianuarie e istoric luna cu cele mai puține cumpărături de genul acesta", a subliniat Gabriel Biriş, analist fiscal.

Taxă fixă în toată Uniunea Europeană din această vară

Ministerul Finanțelor susţine că a apărut încă o ştire falsă: platformele chineze mută marfa la Budapesta ca să nu plătească taxa bani în plus.

"Ea nu e o taxă vamală, e o taxă logistică. Ține cont de locul de origine, țara de livrare, originea livratorului; că vine din Ungaria sau din altă țară europeană, originea e aceeași. Sunt 50-60.000 de antreprenori români a căror cifră de afaceri a scăzut brusc de când piața a fost inundată de aceste colete", a transmis Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Toate ţările din Uniunea Europeană vor aplica de vara aceasta o taxă fixă de trei euro pentru coletele cu valoare redusă venite din afara blocului comunitar.

Lucia Cujbă Like În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români? ➜

Întrebarea zilei Vorbiţi cu părinţii şi bunicii despre diferenţele dintre generaţii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰