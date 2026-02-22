Trump renunță la planul inițial de a impune taxe globale de 10%: vrea să le majoreze la 15%

Preşedintele american Donald Trump a anunţat, sâmbătă, că creşte la 15% noua taxă vamală pe care o introdusese iniţial vineri, după ce Curtea Supremă a decis că aşa-numitele "taxe reciproce" pe care le-a decretat din 2025 sunt ilegale.

Imediat după ce Curtea a luat cu o majoritate de şase din cei nouă judecători decizia respectivă, Trump a semnat un ordin executiv care stabilea la 10% nivelul taxelor vamale pentru întreg comerţul internaţional al SUA, scrie AFP, citat de Agerpres.

El a precizat sâmbătă că a ridicat procentajul după o "analiză aprofundată" şi că nivelul de 15% este complet legal conform prerogativelor prezidenţiale.

Noile taxe se vor aplica din 24 februarie, timp de 15 zile, cu unele exceptări sectoriale, în special pentru industria farmaceutică, precum şi pentru produsele care intră în SUA în cadrul acordului trilateral cu Mexicul şi Canada, a precizat Casa Albă într-un comunicat.

Nivelul de 15% este valabil pentru ţările şi entităţile suprastatale care au încheiat deja acorduri comerciale cu Statele Unite, inclusiv pentru Uniunea Europeană.

