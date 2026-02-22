La aproape 48 de ore de când codul galben de ninsori și viscol a lovit din nou țara noastră, 20 de tronsoane de drum din șase județe sunt în continuare blocate de troiene, iar un drum național a rămas restricționat. Vremea rea a provocat numeroase probleme pe parcursul zilei. Mai multe autocare și microbuze s-au răsturnat sau au rămas împotmolite, iar operatorii de la 112 au primit apeluri de urgență fără încetare.

Viscolul a început să facă probleme încă de vineri seară în Călărași, unde șoferii au rămas cu mașinile blocate pe un drum județean. Salvatorii au verificat să nu rămână nimeni în vehicule și i-au dus pe șoferi la loc sigur. Necazurile au continuat și ieri în același județ. Mașinile au rămas înzăpezite și s-au format coloane uriașe.

După ore întregi de muncă, drumarii au reușit să deblocheze șoseaua.

Viscolul a blocat și drumul dintre Slobozia și Buzău. O ambulanță care trebuia să ajungă la un bebeluș de 10 luni nu a mai putut înainta și a fost nevoie de intervenția unui utilaj pentru deszăpezire. Tot în județul Buzău, opt persoane dependente de dializă au rămas înzăpezite.

"Unde este adăpost este foarte mare, un metru și ceva are. [...] Toate mașinile sunt în spatele nostru, vin după noi" a relatat un șofer.

"Vizibilitatea? Cam 0. Porțiuni unde nu se știe unde e asfaltul" a punctat alt șofer.

Maşini blocate şi pe şoselele din Brăila

Multe mașini au rămas blocate și pe șoselele din județul Brăila.

"În Brăila, cele mai multe probleme au fost în sudul și sud-vestul județului. A bătut vântul foarte tare și a troienit zăpada. 15 mașini au rămas blocate în nămeți și a fost nevoie de intervenția autorităților pentru a scoate de acolo 18 persoane, printre care și doi minori. La fel și o ambulanță cu pacient a rămas blocată în nămeți în județ și a fost scoasă de către pompieri" a relatat reporterul Observator Adrian Obreja.

Drumarii au lucrat fără oprire pentru a menține deschis atât drumul dintre Brăila și Râmnicu Sărat, cât și "Golden Gate-ul" de peste Dunăre. Trei drumuri județene, însă, sunt în continuare blocate.

50 de oameni care mergeau în Moldova cu un autocar au rămas blocați pe o șosea din Bărăgan.

"Suntem aici de la ora 2 noaptea. Am plecat de la Constanța să ajungem la Suceava în pelerinaj. […] Acum a zis că se dă drumul la ora 1, apoi la 4 și jumătate și nu s-a dat, așa că ne întoarcem spre casă" a relatat pasager.

Accidente în lanţ din cauza ninsorii

Pe șoselele acoperite de zăpadă din Buzău, Giurgiu și Argeș, accidentele s-au ținut lanț. Microbuze, camioane grele și automobile au ajuns în șanțuri ori s-au răsturnat. Curând, însă, vremea se schimbă complet.

"În cealaltă parte a țării, în Banat, în Crișana, temperaturile se încălzesc, vor fi 8 grade la amiază" a explicat meteorologul Robert Manta.

Iar de săptămâna viitoare, temperaturile vor ajunge până la 15 grade Celsius în vestul și centrul țării.

