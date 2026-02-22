Trei ingineri din Silicon Valley ar fi furat secrete comerciale de la Google şi le-ar fi trimis în Iran

Trei ingineri din Silicon Valley au fost inculpaţi de un juriu federal, sub acuzaţia de furt de secrete comerciale de la Google şi alte companii tehnologice. Aceştia ar fi transferat date sensibile către Iran, anunţă joi procurorii americani, citaţi de Reuters, scrie News.ro.

Samaneh Ghandali (41 de ani), sora ei Soroor Ghandali (32 de ani) şi Mohammadjavad Khosravi (40 de ani), toţi rezidenţi în San Jose, au fost arestaţi joi şi au compărut în aceeaşi zi în faţa unui tribunal federal.

Actul de inculpare îi identifică pe cei trei ca fiind cetăţeni iranieni. Soroor se afla în SUA cu viză de student, Samaneh obţinuse între timp cetăţenia americană, iar Khosravi, soţul ei, devenise rezident permanent legal. Procurorii au precizat că acesta a servit anterior în armata iraniană.

Cei trei sunt acuzaţi de conspiraţie pentru furt de secrete comerciale, furt şi tentativă de furt de secrete comerciale, precum şi obstrucţionarea justiţiei, potrivit Parchetului Federal pentru Districtul de Nord al Californiei.

Sute de materiale confidenţiale, furate de cei 3 cetăţeni iranieni

Potrivit acuzaţiilor, inculpaţii ar fi exploatat poziţiile lor în companii de top care dezvoltă procesoare mobile pentru a obţine sute de fişiere confidenţiale, inclusiv materiale legate de securitatea procesoarelor şi criptografie.

Samaneh şi Soroor au lucrat anterior la Google înainte de a se angaja la o altă companie, denumită în actele tribunalului ”Compania 3”. Khosravi lucra la ”Compania 2”, un dezvoltator de platforme system-on-chip (SoC), inclusiv seria Snapdragon, utilizată în smartphone-uri şi alte dispozitive mobile.

SoC-urile sunt semiconductori care integrează multiple componente, de la procesare grafică la memorie, într-un pachet eficient energetic. Exemple de astfel de cipuri includ Snapdragon (Qualcomm) şi seria A de la Apple.

Google a declarat pentru CNBC că a detectat presupusa activitate ilegală prin monitorizare internă de rutină şi a informat imediat autorităţile. Compania a menţionat măsurile stricte de protecţie, precum accesul limitat la informaţii sensibile, autentificarea în doi paşi şi logarea transferurilor de fişiere către platforme terţe precum Telegram.

Cum acţionau cei 3 ingineri

Autorităţile susţin că inculpaţii au direcţionat fişierele furate printr-o platformă de comunicare către canale denumite cu prenumele lor, înainte de a copia datele pe dispozitive personale, pe dispozitivele de serviciu ale celorlalţi şi către Iran.

FBI afirmă că metoda folosită "a implicat paşi intenţionaţi pentru a evita detectarea şi a ascunde identitatea celor implicaţi".

După ce sistemele Google au descoperit activitatea suspectă a Samaneh şi i-au revocat accesul în august 2023, aceasta ar fi semnat o declaraţie pe proprie răspundere afirmând fals că nu a distribuit informaţii confidenţiale în afara companiei. În aceeaşi perioadă, un laptop personal asociat cu Samaneh şi Khosravi ar fi fost folosit pentru a căuta metode de ştergere a comunicărilor şi informaţii despre perioada în care operatorii păstrează istoricul mesajelor.

Cuplul ar fi fotografiat, de asemenea, sute de ecrane ale calculatoarelor de serviciu conţinând informaţii sensibile de la Google şi Compania 2, încercând aparent să evite sistemele digitale de monitorizare.

În noaptea dinaintea plecării lor în Iran în decembrie 2023, Samaneh ar fi fotografiat aproximativ 24 de ecrane ale computerului de serviciu al lui Khosravi, conţinând secrete comerciale ale Companiei 2, inclusiv date legate de SoC-urile Snapdragon.

Inculpaţii riscă ani grei de închisoare şi amenzi de până la 25.000 dolari

Procurorii susţin că, odată ajunşi în Iran, un dispozitiv asociat cu Samaneh a accesat aceste fotografii, iar Khosravi ar fi accesat informaţii suplimentare, precum arhitectura hardware a platformelor Snapdragon.

Actul de inculpare subliniază că secretele comerciale privind Snapdragon SoC au o valoare economică independentă pentru că nu sunt cunoscute public şi nu pot fi obţinute cu uşurinţă de concurenţi.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, fiecare dintre cei trei inculpaţi riscă până la 10 ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare privind furtul de secrete comerciale şi până la 20 de ani pentru obstrucţionarea justiţiei, precum şi amenzi de până la 250.000 de dolari pentru fiecare acuzaţie.

