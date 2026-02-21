Crimă terifiantă într-o comună din judeţul Botoşani! Un bărbat de 41 de ani a fost omorât în bătaie de un cunoscut, în urma unui conflict spontan. Suspectul principal este un tânăr de 24 de ani, care şi-a lăsat amicul într-o baltă de sânge după ce l-a lovit cu un bidon de metal, şi a fugit de la faţa locului. Victima era tatăl a şase copii.

Atacul cumplit a avut loc în localitatea botoşăneană Mitoc. Cei doi bărbaţi s-au întâlnit în faţa unui magazin din comună, acolo între cei doi a izbucnit un conflict spontan.

"Băiatul care a fost ucis a luat ori o doză, ori două de bere şi o pâine şi a plecat. Şi iarăşi, băiatul care zice că ar fi agresorul, eu nu ţin minte dacă eu l-am văzut, el personal, să ia băutură. Eu am vrut să mă duc cu gunoiul şi el avea faitonul pus undeva aşa. Nu i-am văzut să se certe", a declarat Irina Botoşanu, vânzătoarea magazinului.

"De la mine a plecat să ia pâine. Ne ajutam reciproc. Era un băiat cu bun simţ. Ne serveam când aveam nevoie unul de altul", a povestit Marian Onofrei, prietenul victimei.

Filmul crimei din Botoşani

După câteva minute bune de scandal, bărbatul de 41 de ani a decis să plece. Orbit de furie, tânărul de 24 de ani s-a urcat în căruţă şi a pornit după victimă.

"În urma unui conflict spontan, a urmărit victima până în curtea unui consătean unde aceasta se refugiase şi unde i-a aplicat mai multe lovituri cu un bidon de metal, în zona capului", a transmis Valeriu Chihaia, prim-procurorul parchetului Botoşani.

Loviturile au fost atât de puternice încât medicii, chemaţi de urgenţă la faţa locului, nu au mai putut face nimic pentru a îi salva viaţa bărbatului.

"La faţa locului s-a deplasat un echipaj de ambulanţă, unde a găsit o persoană decedată care prezenta TCC acut deschis, hemoragie masivă - leziuni incompatibile cu viaţa", potrivit lui Bogdan Ursu, SAJ Botoşani.

Criminalul a fugit de poliţie

Imediat după ce şi-a atacat victima cu sălbăticie, individul a fugit.

"Persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată la scurt timp şi preluată în custodia poliţiei până la finalizarea cercetărilor care sunt efectuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani", a anunţat Anamaria Gabriela Ocu, purtător de cuvânt IPJ Botoşani.

Tânărul a fost reţinut 24 de ore şi, cel mai probabil astăzi va primi arest preventiv pentru 30 de zile.

