Horoscop Balanţă luna decembrie 2025. Discuții decisive și reorganizare acasă

Horoscop Balanţă luna decembrie 2025. Pentru tine, luna decembrie activează axa valorilor, a comunicării și a casei. Totul pornește de la Luna Plină în Gemeni, pe 4 decembrie, care îți încheie o etapă legată de studii, acte, deplasări sau o discuție cu cineva aflat la distanță.

Pe 10 decembrie, Neptun iese din retrogradare și îți clarifică haosul din rutina zilnică: revii la un ritm eficient, recuperezi întârzieri, vezi unde era problema dintr-un proiect sau din organizare. Mercur intră în Săgetător pe 11 decembrie și activează intens zona comunicării: discuții, negocieri, întâlniri, clarificări. Marte intră în Capricorn pe 15 decembrie, iar apoi Soarele și Venus îl urmează pe 21 și 24 decembrie. Toată această energie se mută în zona familiei și a locuinței. Luna Nouă din 20 decembrie îți deschide un nou ciclu de comunicare: contracte, acte, examene, negocieri.

BANI: Luna Plină poate indica o plată legată de un curs, de o deplasare sau de un proiect administrativ. Poți primi o confirmare legată de bani obținuți prin educație, comunicare sau transport. Neptun, odată ieșit din retrogradare, clarifică o eroare din contabilitate, o neînțelegere la locul de muncă sau un cost care ți-a scăpat. Mercur în Săgetător aduce discuții despre tarife, contracte sau colaborări. Pot apărea negocieri directe în care trebuie să argumentezi clar. Marte, Soarele și Venus în Capricorn pot aduce cheltuieli familiale: redecorare, reparații, acte legate de locuință, mutări sau achiziții importante pentru spațiul personal.

DRAGOSTE: Luna Plină poate pune capăt unei confuzii legate de o persoană cu care aveai un dialog inconsistent. Mercur în Săgetător aduce discuții directe cu partenerul: fără ocolișuri, fără menajamente. Se pot aborda subiecte sensibile precum rutina, diferențele de ritm, planurile pe final de an. Marte, Soarele și Venus în Capricorn aduc tensiuni în viața domestică: discuții despre locuință, timp petrecut împreună, responsabilități. Totuși, această energie poate solidifica relația dacă ambii acceptați realitatea și luați decizii practice. Cei singuri pot întâlni pe cineva într-un context administrativ, familial sau prin mutări / organizări.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰