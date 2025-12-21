Conceptul "dar din dar se face rai" a ieşit din trend. Acum, românii merg mai mult pe premisa "calul de dar nu se caută de dinți". Nu mai strâmbăm din nas la cadourile care nu ne plac. Am învăţat să le păstrăm, chiar dacă nu ne sunt neapărat utile. Un motiv ar fi teama de o criză economică, spun experţii. Au apărut inclusiv platforme dedicate cadourilor nereuşite de care vrem să scăpăm.

Ascunse prin dulapuri, aşezate în spatele vitrinelor sau pur şi simplu uitate într-un sertar. Sunt cadourile care nu ne-au dat pe spate, dar pe care, totuşi, le-am păstrat.

"Dacă primeşti un cadou, îl primeşti, nu ai ce face. Cel mai probabil, îl păstrez, chiar dacă nu îl folosesc". "I-am găsit folosinţă", spun oamenii.

Ce este interzis să oferim în dar

Un studiu Ipsos arată că, în ultimii ani, românii nu se mai leapădă de cadourile care nu le-au plăcut.

Nu le mai vând şi nici nu le dau mai departe. Explicaţia...

"Se leagă de problemele economine, de criza care se apropie, preferăm să păstrăm cadourile, chiar dacă nu sunt utile pe moment. Pe termen mai lung, vor fi mai folositoare", a declarat Răzvan Pantelimon, analist.

Când vine vorba de cadouri neinspirate, există şi superstiţii.

"Cadouri mai neinspirate sunt cele care nu au niciun grad de utilitate, sunt doar decorative", a declarat Răzvan Pantelimon – analist.

"Cel mai neinspirat cadou...banii. Persoana respectivă nu s-a gândit deloc". "Am mers pe premisa să nu fac niciodată cadou ceasuri". "Ce nu trebuie să oferim niciodată? Portofel". "Produsele de îngrijire personală nu se fac, e ca şi cum l-ai face nespălat", spun oamenii.

Iar dacă vorbim de cadouri pentru cei mici, ar trebui să ne gândim şi la părinţi.

"Nu cumpăraţi nimic ce are viaţă. Fără peştişori de acvariu, fără porcuşori de Guineea, fără "vai ce pisicuţă drăguţă am gasit". Ultimul lucru de care au nevoie părinţii este încă o viaţă de care să aibă grijă. Orice jucărie care are baterii, dacă face zgomot. Orice piuie, ţiuie, face ca Pompierii...", a declarat Urania Cremene - expert în parenting.

Unu din trei români păstrează cadoul primit, chiar dacă nu-i place, arată un studiu Ipsos.

