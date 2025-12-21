Prințesa Leonor, moştenitoarea tronului Spaniei, și-a făcut debutul ca pilot în primul său zbor fără instructor.

Prințesa Leonor a Spaniei a realizat primul ei zbor solo, ca parte a instruirii sale militare la Academia Generală a Forțelor Aeriene și Spațiale (AGA) din San Javier (Murcia), conform anunțului Casei Regale pe site-ul oficial. Fiica regelui Felipe al VI-lea și a reginei Letizia a făcut istorie, devenind prima femeie din familia regală spaniolă care zboară singură, în momentul în care a încheiat a patra lună de instrucție în calitate de aspirant în Armata Aerului și Spațiului, conform Vanity Fair.

Leonor intră în cabina de pilotaj după pregătirea terestră și navală

Studiile sale sunt realizate după ce a urmat cursurile anterioare la Academia Militară din Zaragoza (a Armatei Terestre) și la Școala Militară Navală din Marin (Pontevedra). Pe parcursul acestei etape de pregătire, Prințesa Spaniei a urmat un program intensiv de instrucție, destinat să-i ofere cunoștințele aeronautice necesare și să o învețe să opereze modelul de avion în care este instruită și pe care îl pilotează: Pilatus PC-21 (E.27).

Articolul continuă după reclamă

Această pregătire este completată de cursuri menite să aprofundeze cunoașterea organizării, structurii și funcționării Armatei Aerului și Spațiului. Urmând exemplul tatălui și bunicului său, ambii piloți militari de renume, Prințesa Leonor a trecut anterior cu succes de toate etapele de instruire teoretică, sesiunile de simulator și zborurile asistate cu instructor în Pilatus PC-21. Acest parcurs i-a permis, potrivit Casei Regale, să dobândească abilitățile necesare pentru a efectua în siguranță așa-numitul "zbor de eliberare" (solo), care a avut loc joi, 18 decembrie.

Pregătire fără privilegii

În ultimele luni, instruirea viitoarei șefe de stat a inclus, printre altele: pregătirea pre-zbor, briefinguri operaționale, verificări ale aeronavei, zboruri de antrenament, sesiuni în simulator, dar și exerciții specifice pregătirii militare aeriene, precum antrenamente de supraviețuire pe mare, utilizarea echipamentelor de protecție (inclusiv pantaloni anti-G), și participarea la ceremonia tradițională de depunere a jurământului de credință față de drapel, desfășurată la Academia Generală de Aer și Spațiu, cu ocazia sărbătorii patroanei aviatorilor, Sfânta Fecioară de Loreto, celebrată în această lună.

Prințesa Leonor deține în prezent gradul de Aspirant-Cadet în Armata Aerului și de Gardă Marină (Midshipman), în urma finalizării instruirii sale navale în vara acestui an. Misiunea sa solo reprezintă un nou pas într-un angajament pe viață în slujba țării.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că o taxă turistică de 2 € ar ajuta la dezvoltarea Bucureştiului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰