Prinţul William şi fiul său George au dat startul faptelor bune de Crăciun. Au gătit împreună cu voluntarii unei organizaţii caritabile pentru persoanele fără adăpost. Între timp, Moş Crăciun îşi continuă peripluul prin lume cu placa de surf sau cu bicicleta.

Prinţul William şi fiul său George au făcut voluntariat la un centru pentru persoanele fără adăpost. Cei doi au ajutat la pregătirea prânzului, în timp ce vorbeau şi râdeau cu personalul. Momentul a fost emoţionant, în special pentru William. Prinţesa Diana l-a dus la aceeaşi organizaţie caritabilă când avea 11 ani.

"Pregăteam prânzul pentru aproximativ 150 de persoane şi era mult de lucru. Era vorba despre a-ţi sufleca mânecile şi a trece la treabă. (n.r. George) seamănă foarte mult cu tatăl său. A vrut să se implice şi să ajute. Un copil minunat", a afirmat Mick Clarke, director executiv The Passage.

Un mesaj de Crăciun a fost transmis şi de Meghan Markle şi Prinţul Harry. "Sărbători fericite! De la familia noastră la a voastră", a scris Meghan lângă o fotografie de familie cu cei doi copii, Lilibet şi Archie. Copiii apar într-un videoclip retrospectiv de sfârșit de an publicat de fundația caritabilă a familiei Sussex.

La Marea Nordului, Moşul a dat sania pe placa de surf. Sute de oameni au strâns pe o plajă din Haga şi au aşteptat semnalul pentru a se arunca în valuri îmbrăcaţi în costum de Moş Crăciun.

La Roma, Moş Crăciun s-a plimbat cu bicicleta. 500 de oameni s-au urcat în şa pentru a participa la un eveniment caritabil pentru copii bolnavi.

"Sunt originar din Roma, dar locuiesc în State din 1989. Și iau avionul din Houston și zbor cam 18 ore. Și ajung aici, fac călătoria, iar mâine dimineață iau avionul și mă întorc acasă. Deci, încă 18 ore", a afirmat Gabriele Taddei.

Pregătirile pentru Crăciun sunt în toi şi la baza Space X. Vehicule, utilaje şi decoraţiuni de dimensiuni impresionante au fost pregătite în aşteptarea lui Moş Crăciun.

