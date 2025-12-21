Anunț fără precedent la Palatul Cotroceni! Președintele Nicușor Dan propune un referendum pentru judecători şi procurori cu o singură întrebare! Dacă actualul Consiliu Superior al Magistraţilor acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului. Şeful statului îi aşteaptă mâine la Cotroceni pe toţi judecătorii şi procurorii care vor să reclame problemele din Justiţie.

Preşedintele spune că, dacă magistraţii vor susţine prin vot actuala componenţă a CSM, vor urma discuţii pentru modificarea legii, pe baza propunerilor venite din sistem.

"Dar dacă însă magistraţii, în majoritatea lor vor spune că CSM nu reprezintă public şi al brelsei, atunci CSM va pleca de urgenţă", a declarat Nicuşor Dan.

Şeful statului a primit e-mailuri de la sute de magistraţi din jumătate de ţară după ce le-a cerut să îi scrie direct dacă există corupţie sau abuzuri în sistem. Nicuşor Dan crede, însă, că puţini magistraţi vor veni mâine la întâlnirea de la Cotroceni pentru că se tem de şefii lor.

"Am ajuns la propuneri nepotrivite, sa vină pe rând, să stea in diferite săli pe aici, să nu se intersecteze, sau chiar colegi de-ai mei să-i preia din benzinării din Bucureşti, ca să nu vadă că intră în Palatul Cotroceni", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Preşedintele a prezentat şi dosarele cu sesizările primite în ultima săptămână. Aproape 2.000 de pagini în care magistraţii reclamă mutări discreţionare şi ameninţări primite de la superiori.

"Ni se oferă direcții clare pe tipuri de dosare"

"Suntem amenințați cu inspecția judiciară, cu sancționarea de către CSM"

"La Curtea de Apel Bucureşti s-a instaurat frica"

"Au fost trimise mesaje printre noi. Mesaje de amenințare. Să nu îndrăznim să ne solidarizăm sau să semnalăm ceva."

Nicuşor Dan se va întâlni mâine cu magistraţii care doresc să-i vorbească şi personal despre toate problemele din justiţie. Întâlnirea va fi transmisă în direct pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale.

