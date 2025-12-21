Reuters: Serviciile SUA spun că Putin nu a renunțat la planul de a controla Ucraina și regiuni ex-sovietice

Serviciile secrete americane avertizează că Vladimir Putin nu a renunțat la planul de a controla întreaga Ucraină și de a revendica teritorii din fostul spațiu sovietic, în ciuda negocierilor de pace care ar putea lăsa Rusia cu mai puțin teritoriu, potrivit Reuters.

Rapoartele prezintă o imagine complet diferită de cea descrisă de preşedintele american Donald Trump şi negociatorii săi de pace din Ucraina, care au afirmat că Putin doreşte să pună capăt conflictului. Cel mai recent dintre rapoarte datează de la sfârşitul lunii septembrie, potrivit uneia dintre surse.

"Informaţiile secrete au indicat că Putin vrea mai mult"

Informaţiile sunt în contradicţie cu negările liderului rus, care susţine că nu reprezintă o ameninţare pentru Europa. Constatările SUA au fost consecvente de când Putin a lansat invazia pe scară largă în 2022. Acestea se aliniază în mare măsură cu opiniile liderilor europeni şi ale agenţiilor de spionaj, potrivit cărora Putin râvneşte la întreaga Ucraină şi la teritoriile fostelor state din blocul sovietic, inclusiv la membrii alianţei NATO, potrivit surselor.

"Informaţiile secrete au indicat întotdeauna că Putin vrea mai mult", a declarat Mike Quigley, membru democrat al Comitetului de Informaţii al Camerei Reprezentanţilor, într-un interviu acordat agenţiei Reuters. "Europenii sunt convinşi de acest lucru. Polonezii sunt absolut convinşi de acest lucru. Ţările baltice cred că ele sunt primele."

Rusia controlează aproximativ 20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv cea mai mare parte din Luhansk şi Doneţk, provinciile care alcătuiesc centrul industrial al Donbasului, părţi din provinciile Zaporojie şi Herson şi Crimeea, peninsula strategică de la Marea Neagră.

Putin susţine că Crimeea şi toate cele patru provincii aparţin Rusiei. Trump presează Kievul să-şi retragă forţele din mica parte a Doneţkului pe care o controlează, ca parte a unui acord de pace propus, potrivit unor surse familiarizate cu problema, o cerere pe care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi majoritatea ucrainenilor o resping.

"Echipa preşedintelui a făcut progrese enorme în ceea ce priveşte încheierea războiului", iar Trump a declarat că un acord de pace "este mai aproape ca niciodată", a spus un oficial al Casei Albe, fără a se referi la rapoartele serviciilor de informaţii.

Într-o postare pe X sâmbătă, directorul Serviciului Naţional de Informaţii, Tulsi Gabbard, a declarat că ofiţerii de informaţii au informat legislatorii că "Rusia încearcă să evite un război mai amplu cu Europa" şi că performanţa trupelor sale în Ucraina arată că în prezent nu are capacitatea de a invada "întreaga Ucraină, darămite Europa".

Progresul privind garanţiile de securitate

Negociatorii lui Trump, ginerele său Jared Kushner şi miliardarul Steve Witkoff, dezvoltator imobiliar - negociază de câteva săptămâni planul de pace în 20 de puncte cu oficiali ucraineni, ruşi şi europeni.

Deşi oficialii americani afirmă că s-au înregistrat progrese, există în continuare diferenţe majore în ceea ce priveşte teritoriul. Kushner şi Witkoff s-au întâlnit vineri cu negociatorii ucraineni la Miami şi urmau să aibă discuţii cu reprezentanţii ruşi în acest weekend, a declarat un oficial al Casei Albe.

Negociatorii americani, ucraineni şi europeni au ajuns luni la un consens general în cadrul discuţiilor de la Berlin cu privire la ceea ce patru diplomaţi europeni şi două surse familiarizate cu problema au descris ca fiind garanţii solide, susţinute de SUA, privind securitatea Ucrainei împotriva unei viitoare agresiuni ruse.

O sursă şi un diplomat au declarat că aceste garanţii depind de acordul lui Zelenski de a ceda teritoriu Rusiei. Însă alţi diplomaţi au afirmat că nu este cazul şi că se examinează în continuare alternative, întrucât Zelenski a exclus cedarea de teritoriu.

Diplomaţii au declarat că garanţiile, care ar intra în vigoare după semnarea unui acord de pace, prevăd desfăşurarea unei forţe de securitate formate în principal din europeni în ţările vecine şi în Ucraina, departe de linia frontului, pentru a ajuta la respingerea oricărui atac rus viitor.

Armata ucraineană ar avea un număr maxim de 800.000 de soldaţi, a declarat sursa. Însă mai mulţi diplomaţi au declarat că Rusia doreşte un număr mai mic, iar americanii sunt deschişi la această idee.

SUA ar furniza informaţii şi alte forme de sprijin, iar pachetul ar fi ratificat de Senatul SUA, au spus ei. Potrivit a două surse familiarizate cu discuţiile, planul Washingtonului ar include şi patrule aeriene susţinute de SUA deasupra Ucrainei.

Joi, Zelenski s-a arătat prudent în privinţa propunerilor, afirmând: "Există o întrebare la care încă nu pot găsi un răspuns: ce vor face de fapt aceste garanţii de securitate?". Şi este profund incert dacă Putin va fi de acord cu astfel de garanţii, întrucât a respins în repetate rânduri desfăşurarea de trupe străine în Ucraina.

Rusia nu renunţă la pretenţiile teritoriale

Vineri, Putin nu a oferit niciun compromis, deşi a declarat într-o conferinţă de presă anuală că este gata să discute despre pace. El a spus că termenii săi vor trebui îndepliniţi, întrucât forţele sale au avansat cu 6.000 km pătraţi în acest an.

Nu este clar cum au răspuns oficialii americani la cererile lui Putin. Witkoff a sugerat anterior că Rusia are dreptul să revendice cele patru provincii şi Crimeea. Unii oficiali ai administraţiei Trump au recunoscut că Putin ar putea să nu fie dispus să se mulţumească cu mai puţin decât obiectivul său iniţial de a cuceri Ucraina.

"Nu ştiu dacă Putin vrea să încheie un acord sau dacă Putin vrea să cucerească întreaga ţară. Acestea sunt lucruri pe care le-a spus deschis", a declarat vineri secretarul de stat Marco Rubio într-o conferinţă de presă. "Ştim ce voiau să realizeze iniţial când a început războiul. Nu au atins aceste obiective."

