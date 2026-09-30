Horoscop Balanță luna octombrie 2026. La începutul lunii, ești nevoit să îți reevaluezi atitudinea față de bani, deoarece Venus începe retrogradarea și aduce întârzieri financiare sau reparația unor obiecte de preț deteriorate.

La mijlocul perioadei, fenomenul de Lună Nouă se petrece chiar în sectorul identității tale, oferindu-ți o forță uimitoare de regenerare, dorința de a adopta o nouă înfățișare și de a demara proiecte ambițioase. Creativitatea și bucuria de a trăi renasc spectaculos când Pluto revine în mers direct, eliminând un blocaj emoțional care dura de luni întregi. Spre sfârșitul lunii, Soarele își începe noul tranzit și te concentrează pe profit, însă Mercur începe retrogradarea și complică negocierile. Luna Plină aduce un moment de cotitură într-o criză financiară comună, un partaj sau plata unui impozit.

BANI: Momentul când Venus începe retrogradarea impune o prudență extremă: evită cheltuielile extravagante pe haine scumpe sau cosmetice, deoarece vei regreta decizia. Plățile unor clienți pot întârzia. Totuși, Luna Nouă îți conferă o carismă deosebită, ajutându-te să te vinzi mai bine în fața angajatorilor și să propui parteneriate noi. Când Pluto revine în mers direct, o investiție riscantă sau un proiect creativ începe în sfârșit să aducă profituri palpabile. La sfârșitul lunii, Mercur începe retrogradarea și creează neînțelegeri salariale sau erori bancare la transferul fondurilor. Luna Plină finalizează o tranzacție majoră: achiți un împrumut bancar integral, închizi un dosar de succesiune la notar sau recuperezi o sumă importantă din partajul unui bun deținut la comun cu un fost partener.

DRAGOSTE: Începutul lunii, sub influența faptului că Venus începe retrogradarea, poate aduce nesiguranță legată de propria atractivitate și reproșuri făcute partenerului privind lipsa de atenție sau cheltuielile nejustificate. Luna Nouă din propriul tău sector readuce strălucirea personală, făcându-te atrăgător și aducând o împăcare spectaculoasă în cuplu, marcată de planuri noi de viitor. Tensiunea reapare spre finalul lunii, când Mercur începe retrogradarea și aduce certuri mărunte în casă privind prioritățile financiare. Când Venus părăsește sectorul prin retrogradare și revine în spațiul identității tale, îți recapeți farmecul și blândețea. Dacă ești singur, Luna Plină aduce o întâlnire pasională intensă cu cineva care îți reactivează dorința de apropiere intimă, însă relația cere luciditate maximă.