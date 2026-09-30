Ministerul Educației a decis să păstreze cele două programe Școala Altfel și Săptămâna Verde și în anul școlar ce tocmai a început deşi au existat propuneri pentru eliminare sau comasare. Argumentul este că scopul lor poate fi atins şi prin activităţi gratuite. Numai că aici apare ruptura dintre regulă și realitate.

Când sistemul de învăţământ nu îşi arată performanţa, apar următoarele cifre: 40% dintre părinţi spun că au contribuit financiar la activităţile din Şcoala Altfel, iar potrivit unui studiu naţional 81% dintre profesori spun că şi-ar dori ca părinţii să se implice mai mult. E cultura prin care şcoala încearcă să-i înveţe pe copii, iar pentru asta dincolo de programe şi studii avem nevoie de foarte multă comunicare şi ambiţie.

Dar sunt 5 zile în fiecare dintre aceste programe care generează costuri.

"Cam 70 de lei de copil pentru o activitate de săptămâna altfel. La excursii sunt de acord că trebuie să participe pe banii noştri, dar alte necesităţi ce ţin de şcoală şi de grădiniţă cred că ar trebui statul", a spus o mamă.

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Iar când bani nu există, rămâne inventivitatea profesorilor care trebuie să-şi gândească şi să pregătească cinci zile de activităţi diferite.

"Deci, presupune o programare din timp, de multe ori vizitele acestea nu sunt gratuite chiar dacă vine vorba despre elevi şi atunci trebuie să cerem acordul părinţilor şi contribuţia lor, deşi în teorie se spune că şcoala trebuie să asigure aceste fonduri", a precizat Adina Sabo, profesor de limba franceză.

Aceste săptămâni înseamnă mai mult decât schimbarea unor activităţi din orar. Organizarea lor vine la pachet cu responsabilitate, aşa că dascălii vor să rămână doar un singur program.

"Sunt convinsă că peste 80% să nu spun chiar 90% cu siguranţă şi-ar dori cel puţin o comasare între programul Şcoala Altfel şi Săptămâna Verde şi o regândire a structurii anului şcolar", a declarat Oana Miclău, director Colegiul "Carmen Sylva" din Timișoara.

"Aş spune că trebuie puţin ajutor, dar nu eliminate pentru că sunt foarte benefice", a spus un elev.

Conform Ministerului Educaţiei "Școala altfel" și "Săptămâna verde" rămân obligatorii în program în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, la alegerea fiecărei şcoli.