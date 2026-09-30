Ne stingem ca națiune sub un nou val de violență oarbă, iar bilanțul mamelor ucise sub ochii propriilor copii transformă România într-o scenă de coșmar. O femeie de doar 42 de ani din Neamț a fost măcelărită în propria casă, lăsând în urmă un fiu de 15 ani care a privit neputincios cum mama lui își dă ultima suflare, înjunghiată de mai multe ori chiar de cel care ar fi trebuit să o protejeze. A agonizat zeci de minute într-o baltă de sânge. Cât despre călău, acesta nu a avut nici măcar curajul să dea ochii cu legea. Când s-a văzut încolțit de polițiști, s-a aruncat direct de la balcon. Privindu-l în ochi pe adolescentul de 15 ani, nu putem să nu ne întrebăm: când se vor trezi autoritățile la realitate? Când vor înțelege că viața unei femei nu este doar o cifră statistică aruncată într-un sertar?

Un apel la 112 anunţa faptul că o femeie de 42 de ani a fost omorâtă de concubinul său în apartamentul în care locuiau. După atac, individul şi-a sunat mama şi fosta soţie şi le-a mărturisit totul. Tot lor le-a spus că intenţiona să-l ucidă şi pe fiului victimei, în vârstă de 15 ani. Cele două au sunat imediat la urgenţe.

Fiul victimei, găsit de poliţişti în afara oricărui pericol

"Echipajele de ordine publică au fost direcționate, pentru a lua măsuri de protecție a acestuia. Minorul de 15 ani a fost identificat de polițiști, fiind în afara oricărui pericol", a transmis Ramona Ciofu, IPJ Neamţ.

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În loc să-şi asume răspunderea pentru fapta sa, individul de 45 de ani s-a aruncat de la balcon.

Bărbatul s-a aruncat de la etajul patru după atac

"La ora 15:49, s-a primit o solicitare pentru un bărbat care ar fi sărit de la etajul patru. La locul solicitării, echipajul medical de urgenţă a găsit bărbatul cu multiple traumatisme", a declarat Radu Roibu, SAJ Neamţ.

"Înainte de asta, am văzut că fugeau nişte poliţişti. După aceea, am auzit bubuituri", a povestit un vecin.

Abia după 32 de minute de la primirea apelului de urgenţă, poliţiştii au reuşit să intre în locuinţă. Acolo, femeia zăcea într-o baltă de sânge.

"La ora 15:52, poliţia solicită un echipaj pentru o persoană încuiată în locuinţa de unde s-a aruncat bărbatul. Un alt echipaj medical de urgenţă care a găsit la locul solicitării o femeie în vârstă de 42 de ani în stop cardio-respirator, fără indicaţii de resuscitare, cu plăgi multiple înjunghiate", a precizat Radu Roibu, SAJ Neamţ.

Din păcate, ajutorul a venit prea târziu. Criminalul a murit şi el, la scurt timp după, în drum spre spital.

Procurorii au preluat ancheta pentru a stabili ce s-a întâmplat

"Cercetările au fost preluate de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, pentru a se stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii acestui eveniment", a adăugat Ramona Ciofu, IPJ Neamţ.

Marian Ciubotaru este numele celui care a comis cel de-al 29-lea femicid din acest an. Individul era împreună cu victima de mai bine de şase ani.