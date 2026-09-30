România își ia șoferii la întrebări. Dacă până acum eram opriţi în trafic pentru controale de rutină sau pentru că încălcam vreo regulă de circulaţie, de această dată este vorba despre un chestionar scurt și anonim. Răspunsurile noastre vor ajuta la dezvoltarea infrastructurii rutiere din țară. Şi nu înseamă că vom fi cu toţii traşi pe dreapta, cei mai mulţi dintre noi vom fi număraţi automat.

În cazul șoferilor care vor fi opriți în trafic și vor participa la acest recensământ, aceștia vor răspunde la întrebări cu privire la scopul și traseul călătoriei lor.

Vor spune de unde vin, unde merg și care este motivul deplasării. În cazul vehiculelor de transport persoane, în chestionar se va nota și numărul de pasageri, iar în cazul camioanelor se va nota și ceea ce transportă.

CNIR spune că informațiile sunt anonime și datele vor fi folosite pentru a analiza traficul și pentru planificarea viitoarelor lucrări și investiții în infrastructură.

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Opririle se vor face între orele 8 și 12, dar și între 14 și 18. Verificările sunt programate începând de astăzi până în 4 noiembrie, în fiecare zi de miercuri.